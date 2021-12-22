25 переименованных маршрутов внесены в реестр перевозок Кемерова

25 переименованных маршрутов кемеровского общественного транспорта включены в реестр регулярных перевозок. Вместо маршрутных такси на них будут работать современные автобусы.

Напомним, это переименование - первый этап финальной стадии модернизации автобусного парка по замене "пазиков" на вместительные современные низкопольные машины.

В путь следования четырех маршрутов (автобусы №№40, 47, 50, 111) внесены изменения с учетом замечаний и пожеланий кемеровчан, которые регулярно поступают в УЕЗТУ и администрацию города. На 21-м маршруте схемы движения останутся прежними.

Запуск маршрутов запланирован в 2022 году после определения по результатам электронного аукциона транспортных предприятий, которые будут обслуживать эти маршруты.

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова