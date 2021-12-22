К Новому году в Омске откроют новый детский сад на 140 мест

Строительство дошкольного образовательного учреждения завершают в Советском округе в рамках национального проекта "Демография".

Детский сад на улице Тюленина возведен в соответствии с муниципальным контрактом менее чем за год. Стоимость работ составила 158,27 миллиона рублей. Госстройнадзор уже сообщил о 100-процентной готовности объекта.

Омичи ждут новоселья с нетерпением.

- Микрорайон активно растет и заселяется. Поэтому современный детский сад молодым семьям крайне необходим, - считает замминистра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимир Сычев. - Новое образовательное учреждение рассчитано на шесть групп. В самое ближайшее время оно будет доукомплектовано всем необходимым оборудованием, инвентарем и игрушками в соответствии с требованиями дошкольного образования, безопасности и санитарных норм. И начнет принимать малышей.

Согласно графику, объект должен быть введен в эксплуатацию до 31 декабря 2021 года. Сейчас в рамках национального проекта "Демография" в Омске завершается строительство еще трех детских садов.