Ученые отследили тюркскую миграцию по клинкам из курганов Сибири

Новости

Мосгорсуд оставил экс-замглавы Минпросвещения Марину Ракову в СИЗО 15:25
Патриарх: Прихожанам храмов нужно потерпеть и носить маски 15:21
Россия увеличила запасы газа в 2021 году на 1 трлн кубометров 15:17
Турчак: Подготовлен проект об ускоренной амортизации для российской электроники 15:16
Врач перечислил долгосрочные последствия COVID-19 для детей 15:15
В Томске возбудили дело по факту поджога "Ленты" 15:14
Путин рассказал о мерах по накачке экономики 14:58
Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве 14:54
На рынке браузеров появится новый игрок 14:53
В Минске сравнили политику Запада с преступлениями нацистов 14:49
Россияне смогут оформить таможенную декларацию с помощью приложения 14:45
Донорам костного мозга в России оплатят проезд до больницы 14:41
ФТС превысила допандемийные показатели по перечислениям в бюджет 14:35
Полиция начала проверку по заявлению отца Алисы Тепляковой 14:31
Ограничение авиаперелетов из-за "омикрона" могут пересмотреть 14:30
Президент Беларуси прокомментировал запрет поставок через Клайпедский порт 14:22
Путин может принять участие в матче Ночной хоккейной лиги под Новый год 14:17
Путин встретится с лидерами стран СНГ на саммите 28 декабря 14:15
Собянин поделился планами по реновации 14:15
Собянин: Власти Москвы отменят запрет на проведение массовых мероприятий при первой возможности 14:05
Володин поручил разобраться с неоднозначным приказом о вакцинации детей 14:02
В Москве украсили главную елку страны 13:53
В Москве увеличат стоимость патента для мигрантов 13:51
Собянин: Школьников будут переводить на удаленку только в крайнем случае 13:41
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года 13:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
Госуслуги получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
22.12.2021 13:59
Рубрика: Общество

Ученые отследили тюркскую миграцию по клинкам из курганов Сибири

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Уникальную коллекцию средневекового оружия, собранную в ходе многолетних раскопок курганов на территории Кемеровской области, впервые исследовали местные ученые. Специалисты изучали материалы только из хорошо датированных курганных комплексов. И клинки во многом проливают свет на историю миграций тюрок.
Фото: iStock
Археологи нашли в Китае доспех ассирийского воина

Всего в 23 погребальных памятниках было обнаружено восемь палашей и 28 сабель, датируемых VIII-XIV веками. Это важнейшие средства ближнего боя для средневековых степных культур. Как отмечают ученые, палаши появились в обиходе местных племен в середине VIII-го, а сабли - в XI веке. И связано это с первой и второй волнами миграции тюрок, которые несли с собой новые приемы ведения войны и вооружение. Кузнецкая котловина, занимающая большую часть территории региона, по мнению ученых, была своего рода естественной крепостью, защищенной от великой степи горами и близлежащей тайгой. Потому она очень часто привлекала переселенцев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры истории, философии и социальных наук Кузбасского технического государственного университета Андрея Илюшина, наибольшее разнообразие клинков наблюдается в XII и XIII веках. Это говорит об интенсивности миграций и милитаризации накануне монгольской агрессии и на раннем этапе владычества. Объединившиеся под властью молодого хана Тэмуджина, известного как Чингисхан, на рубеже XII-XIII веков племена монголов быстро объединялись. А те из них, кто не смог ужиться с новым владыкой, подчинявшим соседей-тюрок жесткостью и хитростью, откочевали на север и северо-запад. Новым домом для них стала Кузнецкая котловина.

Названия племен, отступивших от монголов, по словам ученых КузГТУ, до сих пор прослеживаются в именах родов автохтонного населения Кузбасса. Среди шорцев это, например, абинцы, каларцы и каргинцы, а среди телеутов - найманы, меркиты и керииты.

Полученные учеными сравнительные данные по динамике распространения оружейных технологий представляют большой научный интерес с точки зрения археологии Средневековья, истории военного дела и этнокультурной истории кочевников Евразии. По словам Илюшина, отдельные находки уникальны. А у некоторых сабель есть полные аналогии в средневековых древностях Венгрии, чему пока не найдено однозначного объяснения.

Специалисты КузГТУ вместе с коллегами намерены продолжить исследования. Предполагается, что их обобщающим результатом станет монография по военному делу и вооружению населения региона в Средневековье.

Археологи раскрыли тайну рогатых шлемов, найденных в Дании в 1942 году
В регионах Общество Наука Общество История Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово

Главное сегодня

Ректору КФУ Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве
Глава МИД РФ раскритиковал процесс по делу крушения MH17
Песков оценил вероятность контактов Путина с Байденом до конца года
Лавров: Переговоры России и США по безопасности начнутся в 2022 году
Против мэра Краснодара возбудили дело о взятке
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год