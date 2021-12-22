Ученые отследили тюркскую миграцию по клинкам из курганов Сибири

Уникальную коллекцию средневекового оружия, собранную в ходе многолетних раскопок курганов на территории Кемеровской области, впервые исследовали местные ученые. Специалисты изучали материалы только из хорошо датированных курганных комплексов. И клинки во многом проливают свет на историю миграций тюрок.

Всего в 23 погребальных памятниках было обнаружено восемь палашей и 28 сабель, датируемых VIII-XIV веками. Это важнейшие средства ближнего боя для средневековых степных культур. Как отмечают ученые, палаши появились в обиходе местных племен в середине VIII-го, а сабли - в XI веке. И связано это с первой и второй волнами миграции тюрок, которые несли с собой новые приемы ведения войны и вооружение. Кузнецкая котловина, занимающая большую часть территории региона, по мнению ученых, была своего рода естественной крепостью, защищенной от великой степи горами и близлежащей тайгой. Потому она очень часто привлекала переселенцев.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора кафедры истории, философии и социальных наук Кузбасского технического государственного университета Андрея Илюшина, наибольшее разнообразие клинков наблюдается в XII и XIII веках. Это говорит об интенсивности миграций и милитаризации накануне монгольской агрессии и на раннем этапе владычества. Объединившиеся под властью молодого хана Тэмуджина, известного как Чингисхан, на рубеже XII-XIII веков племена монголов быстро объединялись. А те из них, кто не смог ужиться с новым владыкой, подчинявшим соседей-тюрок жесткостью и хитростью, откочевали на север и северо-запад. Новым домом для них стала Кузнецкая котловина.

Названия племен, отступивших от монголов, по словам ученых КузГТУ, до сих пор прослеживаются в именах родов автохтонного населения Кузбасса. Среди шорцев это, например, абинцы, каларцы и каргинцы, а среди телеутов - найманы, меркиты и керииты.

Полученные учеными сравнительные данные по динамике распространения оружейных технологий представляют большой научный интерес с точки зрения археологии Средневековья, истории военного дела и этнокультурной истории кочевников Евразии. По словам Илюшина, отдельные находки уникальны. А у некоторых сабель есть полные аналогии в средневековых древностях Венгрии, чему пока не найдено однозначного объяснения.

Специалисты КузГТУ вместе с коллегами намерены продолжить исследования. Предполагается, что их обобщающим результатом станет монография по военному делу и вооружению населения региона в Средневековье.