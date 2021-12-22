В омских сельских школах откроют 70 центров "Точка роста"

В 2022 году центры "Точка роста" появятся во всех 32-х районах Омской области. Новая программа осуществляется в рамках нацпроекта "Образование". На ее реализацию будет направлено 109,8 миллиона рублей, 107,6 миллиона из которых - вклад федерального бюджета.

Участником проекта может стать любая сельская школа, однако в 2022-м в первую очередь в проекте задействуют учреждения с низкими показателями обучения.

- Это позволит восполнить дефицит материальных ресурсов, повысить кадровый потенциал, квалификацию педагогов, улучшить условия реализации учебных программ по естественно-научным и технологическим предметам, - считает первый заместитель министра образования Омской области Инна Елецкая.

Деятельность новых центров выстраивается не только через освоение учебных предметов "Физика", "Химия", "Биология", но и за счет дополнительных курсов и развивающих программ.

За три года реализации нацпроекта в сельских школах региона уже появились 172 центра "Точка роста". Это позволило обеспечить равный доступ к качественному образованию для 43 тысяч учеников.