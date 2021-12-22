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22.12.2021 16:28

Более 240 сотрудников "Россети Северный Кавказ" наградили в День энергетика

В "Россети Северный Кавказ" в День энергетика отраслевыми, ведомственными и корпоративными наградами поощрили более 240 отличившихся сотрудников компании.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Высокого звания "Почетный работник топливно-энергетического комплекса" удостоен Владимир Рубанович, инженер 1-й категории Службы производственного планирования филиала "Ставропольэнерго".

"Почетными энергетиками" в свой профессиональный праздник стали Мухтар Динаев, мастер Эльбрусских РЭС филиала "Каббалкэнерго", Леонид Черепнин, ведущий инженер Западных электрических сетей филиала "Ставропольэнерго", и Павел Юрьев, электромонтер 4-го разряда Службы подстанций Центральных электрических сетей филиала "Ставропольэнерго".

Ведомственных наград Министерства энергетики Российской федерации удостоены более 20 сотрудников компании.

За особые профессиональные заслуги 14 энергетиков - представителей всех региональных энергосистем СКФО - занесены на Доску почета "Россети Северный Кавказ".

Заслуженные награды, врученные энергетикам, - это свидетельство высокого профессионализма и качественной работы всех работников многотысячного коллектива "Россети Северный Кавказ".

"Хочу выразить искреннюю признательность каждому труженику нашей дружной энергетической семьи за вклад в развитие энергетики Северного Кавказа, за те результаты, которых мы сообща достигли в этом году. Я благодарен вам за то, что всегда стараетесь соответствовать высоким профессиональным стандартам", - отметил исполняющий обязанности генерального директора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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