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22.12.2021 13:30

"Россети Северный Кавказ" назвали самых творческих энергетиков компании

В День энергетика подведены итоги корпоративного проекта "Энергия талантов "Россети Северный Кавказ" - первого масштабного творческого конкурса среди специалистов крупнейшей электросетевой компании СКФО.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В условиях непростой эпидемиологической ситуации, когда массовые очные мероприятия могут быть опасны, энергетики решили дистанционно и нестандартно поздравить друг друга с профессиональным праздником, напомнить о единстве и целостности "светлого" братства.

Присоединиться к корпоративному проекту, приуроченному к профессиональному празднику, мог каждый сотрудник Группы "Россети Северный Кавказ". Для этого было необходимо записать видеоролик с индивидуальным или групповым исполнением номера по заявленным номинациям и направить его организаторам конкурса.

Победителей и призеров определило компетентное жюри, в состав которого вошли представители энергокомпании из разных производственных блоков.

Гран-при конкурса завоевал Геннадий Дзюба (Исполнительный Аппарат "Россети Северный Кавказ").

В номинации "Вокальный жанр" всю тройку призеров составили представители филиала "Ставропольэнерго". Победителем признан Данила Красноперов, второе место - у Анастасии Мирошник, третье - у Марины Дзидзоевой.

Лучшей в номинации "Танцевальный жанр" стала Рузана Абдуллаева (АО "Чеченэнерго"), второе и третье места - у Екатерины Кюрджиевой (филиал "Ставропольэнерго") и Ольги Шелеповой (Исполнительный Аппарат "Россети Северный Кавказ").

В номинации "Инструментальное исполнение" заслуженное первое место - у Закре Цокиева (филиал "Ингушэнерго"), у Руслана Будаева (Исполнительный Аппарат "Россети Северный Кавказ") - серебро, бронза - у Михаила Сказкина (филиал "Карачаево-Черкесскэнерго") и Андрея Гаренко (филиал "Ставропольэнерго").

Победителем в номинации "Оригинальный жанр" стал Зилавди Яшуркаев (АО "Чеченэнерго"), второе призовое место присуждено Татьяне Соловьевой (филиал "Карачаево-Черкесскэнерго"), третьего места удостоены сразу три участника: Ирина Румянцева (Исполнительный Аппарат "Россети Северный Кавказ"), Сергей Гридин (филиал "Ставропольэнерго") и Юрий Василенко (Исполнительный Аппарат "Россети Северный Кавказ").

Победителями в номинации "Командная работа" стали Элиза Олигова и Иса Оздоев (филиал "Ингушэнерго").

Все участники конкурса получат дипломы и памятные подарки. Победителям и призерам конкурса также будут вручены денежные призы.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

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