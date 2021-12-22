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22.12.2021 10:46

"Россети Северный Кавказ" улучшили электроснабжение сельских жителей Ингушетии

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" в ответ на просьбу республиканских органов власти приступили к реконструкции энергообъектов, питающих улицы Горная, Партизанская и Бекова в сельском поселении Верхние Ачалуки Малгобекского района.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В воскресенье жители участка разместили в социальной сети видеообращение, сообщив о застарелой проблеме перебоев в подаче электроэнергии и низкого напряжения в сети. Инициативная группа не раз сообщала о наболевшем вопросе в администрацию населенного пункта - участок расположен в зоне ответственности муниципалитета.

Выехавшая на следующий день на место рабочая группа пояснила: нагрузка на оборудование здесь достигла предельных значений. Воздушная линия электропередачи 0,4 кВ, которая служит источником света для сельчан, построена еще в 80-е годы. Эти 40 лет не прошли даром - энергообъект морально и физически устарел. Кроме того, три улицы запитаны от одной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА. Это порядка 100 потребителей при нормативном значении в 30-32 абонента.

Реконструкция электросетевой инфраструктуры здесь относится к компетенции муниципалитета. Соответственно, у сетевой компании отсутствуют основания для реализации технических мероприятий.

"Существует такое понятие - разграничение зон ответственности. Данный вопрос относится к компетенции районной администрации, но для бюджета муниципалитета в данный момент - сумма неподъемная. У предприятия отсутствуют основания для строительства сетевой инфраструктуры, и, как следствие, направить средства на участок мы не имеем права. Это сложная ситуация для нас - не в правилах энергетиков безразличие к существующим проблемам. И пока мы думали, как помочь сельчанам, решение пришло извне. Руководство Республики Ингушетия предложило провести реконструкцию с последующим переводом оборудования на баланс энергокомпании", - рассказал исполняющий обязанности директора филиала "Ингушэнерго" Ислам Гандалоев, который лично контролирует ход и качество проводимых работ.

Задачу энергетики решают быстро. Первый пункт проекта предусматривает установку новой трансформаторной подстанции мощностью 630 кВА. Второй - замену 2,5 километра оголенного провода на современный самонесущий изолированный.

Рабочая группа - 15 специалистов Малгобекских районных электрических сетей, пять единиц специальной техники - уже приступила к работе. Завершить реализацию мероприятий, а значит, решить проблему низкого напряжения, обеспечить электробезопасность и практически свести к нулю вероятность аварийных отключений в непогоду на участке, энергетики планируют уже завтра.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Северная Осетия

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