"Автотор" выпустит первые электромобили в 2023 году

Калининградский завод "Автотор" в 2023 году выпустит две модели электрокаров - молодежный ситимобиль и автомобиль для людей с ограниченными возможностями. Об этом рассказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов в интервью "Прайм".

- У них уже есть концепт. Они его сделали, работают с европейскими дизайнерами. В 2023 году собираются выпустить первую промышленную партию, несколько тысяч автомобилей, - уточнил губернатор. - Одна модель будет молодежная, городской ситимобиль. Вторая - для людей с ограниченными возможностями, специально приспособленная под эти цели.

По словам Антона Алиханова, Калининградская область - интегрированная территория, а переход на электрокары - общемировая тенденция.

- Я более чем уверен, что переход на электромобили - это тренд, и с учетом принятых в Европе решений об отказе от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания с 2030 года у нас просто нет другого варианта, кроме как пересаживаться постепенно на электрокары, - заявил губернатор.

Как сообщал основатель "Автотора" Владимир Щербаков, компания уже строит завод по производству электромобилей, создан профильный научно-внедренческий центр. На первом этапе, в 2023 году, планируется выпустить 200 электромобилей опытно-промышленной партии, а в 2024-м - уже тысячу. Параллельно разрабатываются еще две модели вместе с Kia и Hyundai.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в электромобилях, произведенных на "Автоторе", планируется применение литий-ионных аккумуляторных батарей, которые на сегодняшний день являются наиболее современной и востребованной технологией накопления энергии. Массовое применение при производстве электротранспорта они получили из-за их компактности, мощности, длительного срока эксплуатации.

Холдинг планирует использовать в производстве электромобилей батареи, произведенные структурой Росатома, соответствующее соглашение было подписано на днях. "Российская гигафабрика" строится сейчас в городе Неман Калининградской области.