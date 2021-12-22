Жителя Вологодчины будут судить за непристойную переписку с малолетней

Жителя Тотемского района будут судить за переписку с малолетней девочкой на сексуальные темы. Он провоцировал ее на обсуждение непристойностей.

Об этом пишет пресс-служба Следкома Вологодской области. По версии ведомства, в октябре нынешнего года 22-летний молодой человек в соцсетях завел знакомство с малолетней девочкой и переписывался с ней. Таким образом, оказывал на нее развращающее влияние.

Уголовное дело завели после того, как родители обнаружили в телефоне у дочери непристойную переписку. В ходе следствия обвиняемый признал свою вину, пояснив, что общался с несовершеннолетней в состоянии алкогольного опьянения.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.