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22.12.2021,  
09:29
Текст:  Антон Валагин

Forbes оценил растущий потенциал Черноморского флота

За семь лет Черноморский флот России преобразился. Если в 2014 году его возможности нельзя было назвать выдающимися, то сейчас это грозная сила. И дело даже не в новых кораблях и береговых батареях. Главный фактор силы Черноморского флота заключается в другом, пишет Forbes.
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

В 2014 году Черноморский флот выглядел откровенно слабым: большинство его кораблей было советской постройки - в том числе флагман, ракетный крейсер "Москва". В составе флота была единственная дизель-электрическая субмарина.

После возвращения Крыма в состав России штаб флота перенесли в Севастополь и началась мощная модернизация. Устаревшие крейсер "Керчь" и эсминец "Сметливый" поставили на прикол, их команды перевели на новые корабли, пришедшие с разных верфей - в том числе из крымской Керчи. Крейсер "Москва" пережил модернизацию и вернулся в строй с противокорабельными сверхзвуковыми ракетами П-1000. Флот пополнили фрегат нового поколения "Адмирал Григорович", четыре корвета и шесть подлодок типа "Варшавянка".

По тоннажу корабли ЧФ не очень велики - водоизмещение флагмана 12500 тонн, корветов - порядка 1000 тонн. Зато треть состава флота вооружена крылатыми ракетами "Калибр". Для их наведения используются беспилотники и самолеты-разведчики. Береговые зенитные и ракетные батареи поддерживают корабли с суши.

Именно в "Калибрах" заключена главная сила Черноморского флота, пишут Сидхарт Каушал и Сэм Крэнни-Эванс в исследовании для Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне. С их помощью Россия может наносить внезапные и дальние удары.

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