На Кубани водителя Bentley и его охранников оштрафовали на 2,5 млн рублей

В Краснодаре вынесли приговор бизнесмену и троим его охранникам, которые в конце сентября 2021 года избили водителя "ГАЗели" и его пассажира. Мужчина не дал проехать по обочине элитному автомобилю Bentley, в котором ехал подсудимый, тогда охранники бизнесмена набросились на водителя отечественной малотоннажки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Материалы проверки следствие изъяло из органов полиции и приняло к производству, По результатам проверки в краевом управлении СК России возбудили уголовное дело и окончили его в кратчайшие сроки, установив всех участников дорожного инцидента и предъявив им обвинение, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

И бизнесмен, и его охранники полностью признали свою вину и сотрудничали со следствием. Потерпевшему они возместили ущерб и моральный вред.

Исходя из хороших характеристик подсудимых, к тюремным срокам их решили не приговаривать. Однако, суд назначил им наказание в виде крупных штрафов - бизнесмен выплатит миллион рублей в доход государства, а его охранники по 500 тысяч.