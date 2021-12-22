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22.12.2021 17:42
Рубрика: Происшествия

На Кубани водителя Bentley и его охранников оштрафовали на 2,5 млн рублей

Текст: Михаил Сухарев

В Краснодаре вынесли приговор бизнесмену и троим его охранникам, которые в конце сентября 2021 года избили водителя "ГАЗели" и его пассажира. Мужчина не дал проехать по обочине элитному автомобилю Bentley, в котором ехал подсудимый, тогда охранники бизнесмена набросились на водителя отечественной малотоннажки. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Материалы проверки следствие изъяло из органов полиции и приняло к производству, По результатам проверки в краевом управлении СК России возбудили уголовное дело и окончили его в кратчайшие сроки, установив всех участников дорожного инцидента и предъявив им обвинение, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

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И бизнесмен, и его охранники полностью признали свою вину и сотрудничали со следствием. Потерпевшему они возместили ущерб и моральный вред.

Исходя из хороших характеристик подсудимых, к тюремным срокам их решили не приговаривать. Однако, суд назначил им наказание в виде крупных штрафов - бизнесмен выплатит миллион рублей в доход государства, а его охранники по 500 тысяч.

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