Новые тактические приемы снайперских пар показали на видео

В Ростовской области на полигоне Кадамовский прошли учебно-методические сборы снайперов Южного военного округа. Военнослужащие отрабатывали новые тактические приемы по опыту современных локальных конфликтов.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, комплекс занятий, продолжавшийся около одного месяца, состоял из теоретической и практической части.

Теоретическая часть предусматривает детальное изучение характеристик вооружения, в том числе модернизированных винтовок СВД, и специальной техники.

В полевых условиях проходили занятия по маскировке и корректированию огня, применению приборов наблюдения и прицеливания, определению расстояния до цели и ведению огня на максимально возможных дальностях в темное и светлое время суток.

"Действия снайперских групп отрабатываются в комплексе, чтобы они могли грамотно работать на поле боя, своевременно и точно выполнять поставленные боевые задачи. Особое внимание уделяется отдельным тактическим элементам, в том числе ведению огня из автомата Калашникова и стрельбе с напарника. Все действия актуальны в наше время", - отметил инструктор, командир роты Михаил Сурков.

Прием "стрельба с напарника" применяется, когда на местности отсутствует возможность упора для винтовки. Действуя в паре, один из снайперов, помогает подготовиться, рассчитать расстояние и поразить цель.

"Итог действий снайпера всегда должен быть один - стрелок производит меткий выстрел, задача выполнена", - подчеркнул Михаил Сурков.