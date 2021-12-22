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22.12.2021 15:37
Рубрика: Происшествия

"ЕР" приостановила членство задержанного мэра Краснодара

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Геннадий Аносов/РГ Фото: Геннадий Аносов/РГ
Фото: Геннадий Аносов/РГ

Президиум регионального политсовета партии "Единая Россия" приостановил членство задержанного по подозрению в получении взятки в крупном размере мэра Краснодара Андрея Алексеенко. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения "ЕР".

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"Решение принято в соответствии с Уставом партии 22 декабря. Это стандартная процедура в случае возбуждения уголовного дела", - уточнили в "ЕР".

Как ранее уже писала "РГ", в отношении главы Краснодара Андрея Алексеенко возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, Андрей Алексеенко, находясь на посту вице-губернатора, получил от представителя строительной компании спортивное ружье стоимостью 1,6 миллиона рублей. Взамен, по данным СК, чиновник поспособствовал беспрепятственной выдаче заключения о соответствии возведенного в Краснодаре многоквартирного дома, несмотря на существование в здании ряда недостатков.

Также известно, что в рабочем кабинете и дома у Андрея Алексеенко прошли обыски, а сам он был доставлен на допрос к следователю. В данный момент, как рассказали в пресс-службе СУ СК по Кубани, решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. По уголовному делу устанавливаются все обстоятельства преступления и проводится сбор доказательной базы.

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