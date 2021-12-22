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22.12.2021 17:40
Рубрика: Происшествия

В Ялте из-за снегопада объявили выходной в школах и детсадах

Текст: Илья Изотов
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

В Ялте из-за мороза и продолжающегося снегопада временно приостановлено движение грузового транспорта со стороны Алушты. На вечер сняты несколько маршрутов общественного транспорта. А четверг 23 декабря объявлен выходным в школах и детсадах. Об этом сообщила глава администрации Янина Павленко.

Фото: Андрей Иглов/ РИА Новости
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- Снегопад усиливается и засыпает верхние районы, - отметила Павленко. - В расчистке задействованы все имеющиеся силы. Дворники чистят дорожки, засыпают смесью придомовые и общественные территории, "Горсвет" устраняет аварии на сетях освещения. Трассу чистит "Крымавтодор", дорога на Ай-Петри закрыта. К вечеру отменены несколько маршрутов общественного транспорта, поэтому большая просьба к руководителям предприятий войти в положение и отпустить, где это возможно, людей пораньше с работы.

Как уточнила мэр, в расчистке дорог от снега заняты более 300 человек и около 30 единиц техники, включая семь снегоуборочных машин. Заготовлено 700 тонн реагентов для посыпки дорожного полотна.

Тем не менее из-за сложных погодных условий решено объявить выходным четверг 23 декабря во всех школах, детских садах и учреждениях дополнительного образования Ялты. Такое решение принято на заседании городского штаба по ЧС.

По данным Крымского гидрометцентра, высота снежного покрова в горах над Ялтой сейчас достигает 16 сантиметров. На предстоящие ночь и утро 23-24 декабря на ЮБК объявлено штормовое предупреждение: ожидается понижение температуры воздуха до 10 градусов мороза. Но завтра температура днем повысится до минус одного градуса. Осадки прекратятся. В выходные потеплеет до плюс десяти.

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