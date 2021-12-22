В Ялте пропавший подросток найден мертвым

В Ялте найден мертвым объявленный в розыск 16-летний ученик местной школы. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко, выразив соболезнования родным и близким.

В воскресенье подросток ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. К его поискам помимо правоохранителей и сотрудников МЧС подключились добровольцы поискового отряда Liza Alert.

Известно, что тело подростка нашли в лесополосе неподалеку от винзавода. Правоохранительные органы проводят проверочные мероприятия по факту смерти. Следователи отрабатывают несколько версий трагедии.