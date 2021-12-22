Всероссийская неделя охраны труда пройдет в апреле в Сочи

В 2022 году Всероссийская неделя охраны труда пройдет традиционно в апреле - с 25 по 29 число, сообщили в Минтруде.

"ВНОТ-2022 возвращается к привычному времени проведения. На этот период приходится главный профессиональный праздник - Всемирный день охраны труда, который отмечается 28 апреля", - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он уточнил, что место проведения мероприятия запланировано в Сочи в парке науки и искусства "Сириус". Организатором выступает Минтруд, оператором - Фонд Росконгресс.

Всероссийская неделя охраны труда проводится ежегодно с 2015 года. В этом году из-за пандемии ее перенесли на сентябрь. Основная программа насчитывала более 100 деловых сессий, мастер-классов и совещаний, участие в них приняли более 2,5 тысячи человек. В рамках отраслевой выставки ВНОТ-2021 были представлены более 50 компаний и организаций.