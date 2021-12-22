На Ямале трое рабочих погибли при пожаре в здании вокзала

В Новом Уренгое в ночь со вторника на среду загорелось здание железнодорожного вокзала, который находится на реконструкции.

"На месте пожара обнаружены тела троих рабочих, которые вели строительные работы на объекте", - сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры в своем Telegram-канале.

По информации ГУ МЧС по ЯНАО, возгорание случилось в 01.48 по местному времени на улице Шоссейная. В 02.37 пожар ликвидировали. Сгорела комната отдыха на площади 25 квадратных метров.

Причина ЧП и нанесенный вокзалу ущерб устанавливаются. Задержек в движении поездов нет (вокзал временно не функционировал).

В обстоятельствах гибели рабочих разбирается новоуренгойский транспортный прокурор. Начата проверка соблюдения мер противопожарной безопасности.