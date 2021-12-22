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22.12.2021 10:22

В Ямалкоммунэнерго подвели итоги ежегодного конкурса детского творчества

АО "Ямалкоммунэнерго" подвело итоги ежегодного корпоративного конкурса детского творчества, посвященного Дню энергетика.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

Конкурс детского рисунка был объявлен среди детей сотрудников энергокомпании в возрасте от 3 до 14 лет. Свои работы участники представили в следующих номинациях: "Электричество и дети", "Энергия и тепло вокруг нас", "Профессия моих родителей", "Береги энергию - сохрани природу", "Вместе ярче и теплее", "Мама+Папа+Я=Яркая семья", "Поколение энергоэффективных", "Волшебный свет", "Мир в капле воды","Его величество - Электричество", "Я в стране своей живу - свет и воду берегу", "Новогодние фантазии в стране Энергетики". Жанры исполнения самые разнообразные: от картин, выжигания и стихотворения до видео-аудиороликов и компьютерной графики.

В общей сложности конкурсной комиссией было оценено265работ в восьми жанрах исполнения по трем возрастным группам.Как и в прошлом году, в Шурышкарском районе оказались самые активные дети -101 участник.

"Подвести итоги конкурса оказалось не просто - все участники порадовали своими талантами и мастерством. Большинство работ созданы с удовольствием и увлеченностью процессом. Члены комиссии были приятно удивлены творчеством ребят, их оригинальными идеями и исполнением", - отметила Алина Айнитдинова, одна из членов конкурсной комиссии.

Главные критерии - соответствие выбранной номинации, оригинальность идеи, художественное мастерство и техника исполнения. Победители и призёры были определены в трёх возрастных группах - до 6, 10 и 14 лет. Юные таланты будут награждены денежными призами.Так же было принято решение поощрить всех участников конкурса, не получивших призовые места.

Напомним, что основной целью детского конкурса является развитие творческого потенциала детей, поддержание преемственности поколений и повышение престижа профессии энергетика, укрепление корпоративных связей между филиалами (управляемыми обществами),а также создание их положительного имиджа.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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