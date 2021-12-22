Видео: В ботсаду Екатеринбурга впервые за сорок лет расцвела агава

Агава утонченная зацвела в ботаническом саду Екатеринбурга впервые за сорок лет. К этому процессу, который будет продолжаться еще несколько месяцев, растение готовилось с весны.

Агаву вырастили из семян, которые получили в ходе международного обмена в 1981 году. Ее родина - Центральная Мексика. Там она растет небольшими колониями на каменистых склонах оврагов и ущелий, среди скал, на высоте 1 200 - 2 500 метров над уровнем моря.

Любопытно, что опыляют цветы агавы, в основном, летучие мыши.

Обычно агавы цветут раз в жизни, а потом погибают. Но этот вид - исключение. После цветения она должна продолжить жить.

Как рассказала ведущий инженер оранжерейного комплекса ботсада Ольга Первушина, весной сотрудники заметили на верхушке короткие острые листочки и поняли, что растение готовится к цветению. Цветонос появился в октябре и стал стремительно расти. А сам процесс начался только в декабре. Сейчас цветонос покрыт множеством зеленовато-желтых цветов.