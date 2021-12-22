Видео: В Ханты-Мансийске школьник по шею провалился в сугроб

В Ханты-Мансийске водитель такси вытащил ребенка, полностью провалившегося в сугроб. Случившееся попало на видео.

Инцидент произошел на улице Шевченко, пишет "Интерфакс". В администрации города журналистам сказали, что накануне тротуар на этой улице от снега был почищен, а школьник залез в сугроб специально.

Однако на кадрах ребенок не отказывается от помощи. Чтобы его вытащить, таксисту потребовалось найти устойчивое положение. Мальчика с рюкзаком застрял в снегу по шею, и видно, что он высокий - а значит, и количество снега на улице довольно приличное.

По словам женщины, записавшей ролик, ребенку никто не пытался помочь, пока не подошел водитель машины.