Российские ракеты и дроны попали в топ военных технологий года

Российские гиперзвуковые ракеты и беспилотник попали в список главных военных технологий 2021 года.

Французский портал meta-defense проанализировал военные технологии мировых держав в геополитическом контексте. Учитывались не только характеристики оружия, но и то, насколько эти разработки повлияли на оборонную стратегию разных стран. Полный список состоит из десяти пунктов. Пока опубликована его первая часть.

1.Атомные подлодки

В 2021 году было нарушено табу 5 постоянных членов совбеза ООН о продаже атомных подлодок третьим странам. Австралия расторгла контракт по разработке 12 обычных подлодок типа Shortfin Barracuda французской компанией и сделала выбор в пользу американских и британских АПЛ. После этого открылись двери на международный рынок для многих стран, желающих вооружиться атомными субмаринами

2. Гиперзвуковые ракеты

Крупные достижения России в создании ракет "Кинжал" и "Циркон" сделали гиперзвуковое оружие приоритетом для главных армий мира. Сейчас реализуется не менее пяти программ, нацеленных на создание этого вида вооружений к 2024 году. Российские гиперзвуковые ракеты создают серьезные проблемы для ВМС. Ни одна из современных корабельных зенитных систем не может их перехватить.

3. Противостояние F-35 и Rafale

Французскому истребителю Rafale в этому году впервые удалось обойти по заказам своего американского конкурента F-35. В рамках пяти контрактов было приобретено 146 самолетов. В то врем как США удалось продать 100 машин по двум контрактам.

4. Комплекс активной защиты Trophy

В мире растет интерес к комплексам активной защиты. И здесь французский портал отдает пальму первенства израильской системе Trophy. Она безупречно зарекомендовала себя в ходе многолетнего конфликта с Палестиной. Ни один танк Merkava Mk IV, оснащенный ей, не был потерян в бою. В приобретении Trophy заинтересованы многие страны.

5. Боевые дроны

В то время как европейцы работают над моторизацией беспилотников European MALE RPAS, большое количество стран занялись созданием дронов нового поколения. Они предназначены для сопровождения боевых самолетов и сами сопоставимы с ними по характеристикам. Здесь портал выделяет российский беспилотник "Охотник". Он впечатляет взлетной массой 20 тонн и дальностью полета до 4000 километров (по другим данным - до 6000 км - "РГ").