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22.12.2021 13:50
Рубрика: Общество

В Израиле на морском дне найдены сокровища с символом Христа

Текст: Денис Передельский
Фото: Israel Antiquities Authority Marine Archaeology Unit Фото: Israel Antiquities Authority Marine Archaeology Unit
Фото: Israel Antiquities Authority Marine Archaeology Unit

В Израиле близ города Кесария морские археологи обнаружили настоящие сокровища на месте древнего кораблекрушения. Со дна они подняли несколько ценных артефактов, а также сотни серебряных монет.

Фото: wikipedia.org
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Как сообщает The Jerusalem Post, речь идет даже не об одном, а о двух кораблекрушениях, отделенных друг от друга по времени более чем на 1000 лет. Удивило ученых то, что оба судна затонули в гавани, хотя гавань считается наиболее безопасным местом для корабля.

Исследование проводилось миссией подводных археологов под патронажем Управления древностей Израиля (IAA). Два затонувших древних корабля были обнаружены всего в нескольких метрах от побережья Кесарии. Археологи предварительно датировали их III и XIV веками нашей эры. Оба судна с разницей в тысячу лет потерпели крушение в одном и том же месте.

Обследуя их, дайверы нашли настоящие сокровища, которые включают в себя сотни серебряных монет, драгоценный камень с лирой, вырезанной на его поверхности, бронзовые колокольчики и тяжелое золотое кольцо с символом, восходящим к самому началу христианства.

"Эти корабли, вероятно, стояли на якоре в гавани и затонули во время шторма", - предполагают Джейкоб Шарвит и Дрор Планер из подразделения морской археологии IAA.

Фото: Roberto Fortuna and Kira Ursem / National Museum of Denmark
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В целом дайверы обнаружили на морском дне множество различных элементов кораблей, в том числе сломанный металлический якорь и бронзовые гвозди. Что касается сокровищ, то с затонувшего в XIV веке корабле археологи подняли около 560 монет мамлюкского периода.

На более древнем судне были обнаружены бронзовые и серебряные монеты, а также некоторые личные вещи, которые, вероятно, принадлежали его пассажирам. Например, были найдены небольшие фигурки орла и танцовщицы в комической маске, также была поднята глиняная посуда.

Наибольший интерес, конечно, вызвало золотое кольцо. Оно оказалось массивным и выполненным в форме восьмиугольника. Кольцо украшено зеленым драгоценным камнем с выгравированным на нем изображением молодого пастуха, закутанного в тунику. Гемма украшена надписью "Добрый пастырь". Эксперты отмечают, что это одно из первых выражений, относящихся к Иисусу, которое многократно встречается в различных евангелиях.

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