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22.12.2021,  
14:38
Текст:  Алексей Моисеев

"Танковый вальс": испытания Т-80БВМ и ТОС-1А показали на видео

Российские основные боевые танки с мощными газотурбинными двигателями традиционно вызывают восхищение скоростными и маневренными характеристиками. Свои уникальные возможности боевые машины демонстрировали не только на полигоне предприятия, специальных показах международных выставок, различных испытаниях, но и в ходе реальных боевых действий.

В настоящее время на Омском заводе транспортного машиностроения выпускают модернизированные Т-80БВМ, получившие 1250-сильные силовые агрегаты, позволяющие разгоняться по шоссе до 70 км/ч.

По сравнению с предыдущими версиями на них установлена новая динамическая защита "Реликт", способная нейтрализовывать различные противотанковые боеприпасы, в том числе с тандемными головными частями, и высокоскоростные оперенные бронебойные подкалиберные снаряды.

Установленные современные прицелы ни в чем не уступают тем, что имеются на лучшей зарубежной бронетанковой технике, и позволяют уверенно уничтожать противника в любое время суток.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А, еще один образец, изготовляемый на Омсктрансмаше, по мнению зарубежных экспертов, является одним из наиболее смертоносных видов оружия, имеющихся в арсенале отечественных сухопутных войск.

Фото: Tasnim News / tasnimnews.com
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На опубликованном в соцсетях видео показаны фрагменты испытаний обеих машин. "На полигоне Омсктрансмаша прошли испытания сразу двух видов техники одновременно - ТОС-1А и танка Т-80БВМ", - сказано в подписи к видеоролику.

В сентябре и декабре текущего года пресс-служба предприятия информировала о поступлении в войска изделий, имеющих конструктивные изменения. В частности, усовершенствованную встроенную динамическую защиту, систему навигации GPS/Глонасс. Техника получила новые гусеничные ленты - с прямыми грунтозацепами. Также доработана пусковая аппаратура, повысившая удобство работы экипажа.

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