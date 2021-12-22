Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 21 декабря 2021 года № 1262 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции"

С учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан Кабинет Министров Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.10.2021 № 1006, от 29.10.2021 № 1018, от 17.11.2021 № 1100, от 24.11.2021 № 1117, от 17.12.2021 № 1247) следующие изменения:

абзац третий пункта 3 признать утратившим силу;

в абзаце двенадцатом пункта 4 слова "торгово-развлекательных центрах (комплексах)" заменить словами "торгово-развлекательных, развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах, расположенных в помещениях", после слов "букмекерских контор" дополнить словами ", компьютерных и интернет-клубов, боулингов";

в абзаце втором подпункта 2 пункта 2 приложения № 1 к указанному постановлению слова "торгово-развлекательных центрах (комплексах)" заменить словами "торгово-развлекательных, развлекательных центрах (комплексах), на аттракционах, расположенных в помещениях", после слов "букмекерских контор" дополнить словами ", компьютерных и интернет-клубов, боулингов".

2. Приостановить до 11 января 2022 года действие абзаца четвертого пункта 3 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции".

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Татарстан А.В.Песошин







