TikTok догоняет Instagram по популярности

TikTok преодолеет отметку в 755 млн пользователей в месяц в 2022 году, прогнозируют аналитики Insider Intelligence. Социальная сеть стала самой быстрорастущей в мире: за 2020 год она выросла на 59,8%, а за 2021 год - еще на 40,8%.

Facebook за год вырос всего на 6%. Сейчас у соцсети почти 3 млрд активных пользователей в месяц. Instagram достиг отметки в 2 млрд пользователей в месяц, для сравнения - в 2018-м у соцсети был 1 млрд активных пользователей в месяц. У TikTok в среднем ежемесячная аудитория составляет 700 млн человек.

"Популярность TikTok пришлась на пандемию, люди сидели дома, им нужно было как-то развлекаться во время локдауна, - говорит Полина Бавшина, специалист по новым медиа коммуникационного агентства "ЛАМПА". - Люди рассказывали различные истории или просто делились забавными моментами". По ее словам, тренды TikTok появляются очень быстро, и это одна из самых главных фишек приложения. "В соцсети легко стать популярным. Пользователь может набрать 100 тысяч подписчиков за несколько дней, если его контент попадает в рекомендации. В 2022 году TikTok точно продолжит расти", - уверена Бавшина.

Немалую роль в популярности приложения сыграл экс-президент США Дональд Трамп, пообещав запретить его, считает Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. "Кроме того, в соцсети собраны все основные современные тренды - краткость (молодежь не воспринимает длинные ролики), а также персонализированность контента, которая ориентируется на каждого конкретного пользователя". У TikTok есть все шансы продолжить рост и в следующем году, уверен Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency. "Сегодня развлекательный контент востребован не только среди молодежи, но и у людей старшего возраста. Достаточно вспомнить 95-летнюю тиктокершу бабушку Машу с 545 тыс. подписчиков и 4,5 млн лайков".

В России аудитория TikTok стремительно растет. Если год назад в приложение хотя бы раз в месяц заходили 25,7 млн человек, то теперь аудитория соцсети составляет 40,6 млн человек, рассказали "РГ" в компании Mediascope. Соцсеть занимает третье место по популярности, сразу после "ВКонтакте" и Instagram.