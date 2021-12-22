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Умер актер "бондианы" и "Лоуренса Аравийского" Джек Хедли

Новости
    22.12.2021, 14:24
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Скончался английский актер кино и ТВ Джек Хедли. Об этом передает Deadline. В качестве причины ухода артиста, отметившегося изрядным множеством ролей, названа непродолжительная болезнь, с которой Джек сразился с мужеством.

По прижизненной просьбе Хедли, никаких церемоний прощания и больших похорон не будет.

Настоящая фамилия Хедли была Хокинс, которую он сменил, дабы не путали со знаменитым актером Джоном Хокинсом. Родился 28 октября 1930 года в Лондоне.

Экранную карьеру начал в 50-е: "Белый охотник", "Гибель "Титаника", эпизодическая роль репортера в "Лоуренсе Аравийском", "Колдовство" с Лоном Чейни, "Нью-Йоркский потрошитель" Фульчи, лента "бондианы" "Только для твоих глаз".

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