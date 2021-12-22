Умер барабанщик Morphine Билли Конуэй

Билли Конуэй, ударник влиятельной американской группы Morphine и последовавшей за ней Vapors of Morphine, умер в возрасте 65 лет.

Об этом сообщается на аккаунтах проекта. Билли скончался после продолжительного сражения с раком.

"Мы опустошены известием, что наш брат, барабанщик Билли Конуэй умер. Глубочайшие соболезнования его родным и близким", сказано в некрологе.

Morphine, называвшие свою музыку лоу-роком (low rock), собрались в 1989-м, дебютный альбом выпустили в 1992-м и распались в 1999-м после того, как фронтмен группы Марк Сэндмен умер прямо на сцене во время концерта в Италии. Произошло это 3 июля в Палестрине. Марку было 46 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ.

2009-м бывшие участники группы возродили ее под названием Vapors of Morphine.