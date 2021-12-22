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Умерла актриса "Анны Карениной" и "Собаки Баскервилей" Сэлли Энн Хоус

Новости
    22.12.2021, 12:16
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Умерла американо-английская актриса и певица Сэлли Энн Хоус, Китти из "Анны Карениной" 1948-го. Как передает THR, звезда Бродвея, а так же больших и малых экранов, отошла 19 декабря на 92-м году жизни. Обстоятельства кончины пресса не обозначила.

Хоус родилась в 1930 году в Лондоне в семье популярнейшего британского комика и певца Бобби Хоуса и актрисы и певицы Патрисии Мэлоун (родители Сэлли, к слову, далее умерли с небольшой разницей - в 1972-м и 71-м годах соответственно). Причем вся ее семья так или иначе сияла на различных поприщах, в основном - по части культуры и искусства. На сцену впервые вышла еще школьницей, на экранах впервые появилась тоже еще ребенком - в 43-м.

В числе работ - мистическая драма "Дом на полпути", хоррор "Глубокой ночью", "Жизнь и приключения Николаса Никльби" 47-го, сериал "Миссия невыполнима", номинированный на "Оскар" семейный мюзикл с Бенни Хиллом "Пиф-паф ой-ой-ой!" - по детской книге Яна Флеминга, "Собака Баскервилей" 72-го - со Стюартом Грейнджером в роли Холмса, - всего порядка сорока проектов.

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