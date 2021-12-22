В Азербайджане продлили режим карантина до весны

Особый карантинный режим в Азербайджане будет действовать до начала весны. Как передает haqqin.az со ссылкой на решение правительства страны, он был продлен до 1 марта. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

Изначально предполагалось, что срок действия особого карантинного режима истечет 1 января, но ухудшение эпидемиологической обстановки в мире вынудило власти страны внести изменения в свои планы.

Согласно последним данным, с начал пандемии в Азербайджане зарегистрировано свыше 600 тысяч случаев заражения. Двумя дозами вакцины привиты 4,6 миллиона человек, при этом 1,3 миллиона уже получили и бустерную дозу.