В США не вернут в тюрьмы заключенных, отправленных домой из-за COVID-19

Министр юстиции США Меррик Гарланд пообещал не отправлять по тюрьмам заключенных, которые во время пандемии COVID-19 были отпущены по домам. Он добился от юридического советника министерства пересмотра его первоначального определения о необходимости возвращения осужденных в места лишения свободы.

Отмечается, что тысячи людей в условиях домашнего ареста воссоединились с семьями, нашли приносящую доход работу и выполняли все предписания. Гарланд заявил о намерении использовать все имеющиеся полномочия, чтобы "без необходимости не возвращать в тюрьму тех, кто добился прогресса в реабилитации, кому в интересах правосудия следует дать возможность продолжить реинтеграцию в общество", пишет РИА Новости.

Напомним, закон, принятый в марте 2020 года, позволил министерству юстиции перевести под домашний арест федеральных заключенных, которые были осуждены за сравнительно легкие преступления. Такое решение было принято с целью снижения нагрузки на тюрьмы и заболеваемости коронавирусом.

В январе этого года офис юридического советника министерства юстиции постановил, что заключенные, не имеющие иных оснований оставаться дома, должны вернуться за решетку, когда власти страны объявят об окончании пандемии коронавируса. Пересмотра этого определения и добился Гарланд.