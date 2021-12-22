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Вышел трейлер финала "Атаки титанов"

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    22.12.2021, 10:01
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ ぽにきゃん-Anime PONY CANYON Фото: youtube.com/ ぽにきゃん-Anime PONY CANYON
Фото: youtube.com/ ぽにきゃん-Anime PONY CANYON

На YouTube появился (и тут же попал в топ вкладки "тренды") трейлер (18+) второй части четвертого сезона буквально монструозного аниме "Атака титанов". Сезон этот, напомним, станет для дикого шоу финальным.

Чуть более чем полутораминутный ролик практически целиком состоит из зверского рубилова, разного рода брутализмов, "мяса", ураганного экшена, вычурных форм насилия и членовредительства, прочих эталонов японского масскульта. К чему многочисленным поклонникам серии изначально было не привыкать, впрочем.

В основе - по-прежнему постапокалиптическая манга Хадзимэ Исаямы, выходившая с 2009-го и финишировавшая наконец-то в минувшем апреле.

Премьера заключительных серий - 9 января. При этом стоит заметить, что первая часть четвертого сезона вошла в Книгу рекордов Гиннесса как "самый востребованный аниме-сериал".

Вся история развивается в альтернативной вселенной, где практически все человечество оказалось уничтожено расой гигантских человекоядных гуманоидов. Причем делают они это из принципа, так как в пище не нуждаются.

В 2015-м вышел разбитый на две части художественный фильм по "Титанам", встреченный без энтузиазма.

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