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Вышел трейлер "Красавицы и дракона" со звездами TikTok на озвучке

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    22.12.2021, 10:28
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Exponenta Film Фото: youtube.com/ Exponenta Film
Фото: youtube.com/ Exponenta Film

Exponenta Film представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер полнометражного аниме "Красавица и дракон" (Ryu to Sobakasu no Hime), современного японского условно ремейка "Красавицы и чудовища".

Отмечено, что в российской версии мультфильма главные герои будут говорить голосами звезд отечественного сегмента TikTok: Белль - Карины Karrambaby, дракон - Влада Дурова.

Синопсис: семнадцатилетняя старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни, а в виртуальном пространстве, где обитает пять миллиардов пользователей, - полная своя противоположность, знаменитая красавица-певица под ником Белль.

И вот однажды в виртуальном мире Судзу встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона, с которым вместе отправляется в путешествие, "полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле".

Режиссер и сценарист - Мамору Хосода ("Девочка, покорившая время", "Самурай Чампу", франшиза про дигимонов).

В прокате - с 14 апреля.

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