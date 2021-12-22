Вышел трейлер "Красавицы и дракона" со звездами TikTok на озвучке

Exponenta Film представила на своем YouTube-канале локализованный трейлер полнометражного аниме "Красавица и дракон" (Ryu to Sobakasu no Hime), современного японского условно ремейка "Красавицы и чудовища".

Отмечено, что в российской версии мультфильма главные герои будут говорить голосами звезд отечественного сегмента TikTok: Белль - Карины Karrambaby, дракон - Влада Дурова.

Синопсис: семнадцатилетняя старшеклассница Судзу живет в двух параллельных реальностях. В обычном мире она простая незаметная девушка, которая ходит в школу и втайне ото всех пишет песни, а в виртуальном пространстве, где обитает пять миллиардов пользователей, - полная своя противоположность, знаменитая красавица-певица под ником Белль.

И вот однажды в виртуальном мире Судзу встречает загадочного пользователя в образе чудовища-дракона, с которым вместе отправляется в путешествие, "полное приключений, испытаний, любви и стремления стать теми, кем они являются на самом деле".

Режиссер и сценарист - Мамору Хосода ("Девочка, покорившая время", "Самурай Чампу", франшиза про дигимонов).

В прокате - с 14 апреля.