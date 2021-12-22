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Вышел трейлер "Тайны" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым

Новости
    22.12.2021, 13:39
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ GPM KIT Фото: youtube.com/ GPM KIT
Фото: youtube.com/ GPM KIT

На YouTube представлен трейлер "Тайны" с Петром Федоровым, Оксаной Акиньшиной и Дианой Пожарской в главных ролях - доброй и трогательной истории про настоящее новогоднее волшебство.

Согласно сюжету ленты, предновогоднее представление в цирке переплетает судьбы Кати (Полина Симачева) и Сони (Диана Енакаева) - двух абсолютно непохожих друг на друга девочек.

Соня живет в огромном загородном доме с богатым папой (Федоров) - у нее личный психолог и гувернантка (Пожарская), а вместо мамы - папина бизнес-ассистентка (Акиньшина), которая планирует выйти за него замуж. Отец Сони, владелец кондитерского бизнеса, старается изо всех сил сделать жизнь дочери яркой и радостной, но та мечтает лишь об одном - найти свою настоящую маму (Виолетта Давыдовская), известную детскую писательницу, которая таинственным образом пропала. Что до Кати - она вместе с младшим братом Колей растет в детском доме. И накануне Нового года дети решаются сбежать - чтобы отыскать своих родителей.

Фото: youtube.com
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В итоге отважных приключенцев "ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной Тайны".

Поставили картину Мария Можар ("Игра в прятки") и Артем Аксененко ("Медиатор", "В клетке").

Премьера - 13 января.

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