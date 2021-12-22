Вышел трейлер "Тайны" с Оксаной Акиньшиной и Петром Федоровым

На YouTube представлен трейлер "Тайны" с Петром Федоровым, Оксаной Акиньшиной и Дианой Пожарской в главных ролях - доброй и трогательной истории про настоящее новогоднее волшебство.

Согласно сюжету ленты, предновогоднее представление в цирке переплетает судьбы Кати (Полина Симачева) и Сони (Диана Енакаева) - двух абсолютно непохожих друг на друга девочек.

Соня живет в огромном загородном доме с богатым папой (Федоров) - у нее личный психолог и гувернантка (Пожарская), а вместо мамы - папина бизнес-ассистентка (Акиньшина), которая планирует выйти за него замуж. Отец Сони, владелец кондитерского бизнеса, старается изо всех сил сделать жизнь дочери яркой и радостной, но та мечтает лишь об одном - найти свою настоящую маму (Виолетта Давыдовская), известную детскую писательницу, которая таинственным образом пропала. Что до Кати - она вместе с младшим братом Колей растет в детском доме. И накануне Нового года дети решаются сбежать - чтобы отыскать своих родителей.

В итоге отважных приключенцев "ожидает множество невероятных событий, которые приведут их к разгадке главной Тайны".

Поставили картину Мария Можар ("Игра в прятки") и Артем Аксененко ("Медиатор", "В клетке").

Премьера - 13 января.