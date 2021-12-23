Закон Республики Алтай от 17 декабря 2021 года № 87-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай 17 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета Республики Алтай (далее - республиканский бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета в сумме 27 212 592,4 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета в сумме 27 645 834,0 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета в сумме 433 241,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики республиканского бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 25 380 529,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 167 999,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 25 939 752,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 29 039 318,3 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит республиканского бюджета на 2023 год в сумме 559 223,4 тыс. рублей, прогнозируемый профицит республиканского бюджета на 2024 год в сумме 128 681,4 тыс. рублей;

4) общий объем условно утверждаемых расходов республиканского бюджета на 2023 год в сумме 578 292,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 291 347,7 тыс. рублей.

Статья 2. Прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить прогнозируемые объемы поступлений доходов в республиканский бюджет на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Отдельные показатели республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений в сумме 7 777 189,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 19 348 550,7 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет в сумме 19 435 403,4 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 2 154 346,41 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей.

2. Утвердить отдельные показатели республиканского бюджета на 2023 год и на 2024 год:

1) общий объем доходов республиканского бюджета без учета безвозмездных поступлений на 2023 год в сумме 8 191 123,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 8 591 331,0 тыс. рублей;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, на 2023 год в сумме 17 182 906,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 570 168,7 тыс. рублей;

3) объем безвозмездных поступлений в республиканский бюджет на 2023 год в сумме 17 189 406,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 576 668,7 тыс. рублей;

4) источники финансирования дефицита республиканского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай на 1 января 2024 года в сумме 2 713 569,81 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 2 584 888,41 тыс. рублей, верхний предел государственного внутреннего долга Республики Алтай по государственным гарантиям Республики Алтай на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей и на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.

Статья 4. Нормативы распределения доходов

1. В 2022 году и на плановый период 2023 и 2024 годов применяются следующие нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай:

1) по федеральным, региональным и местным налогам и сборам, налогам, предусмотренным специальными налоговыми режимами, и неналоговым доходам - нормативы отчислений, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и Законом Республики Алтай от 18 октября 2005 года № 79-РЗ "Об установлении единых нормативов отчислений в местные бюджеты Республики Алтай";

2) по доходам, кроме доходов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи, - нормативы распределения доходов между республиканским бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Алтай и местными бюджетами в Республике Алтай согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты в Республике Алтай доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты в Республике Алтай 15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Республики Алтай от указанного налога, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Республики Алтай в целях формирования дорожных фондов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Алтай на 2022 год в сумме 4 922 764,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 732 524,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 723 573,3 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них со сметной стоимостью свыше 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 6. Бюджетные ассигнования республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственных программ и непрограммных расходов:

1) на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

4. Утвердить ведомственную структуру расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов республиканского бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов республиканского бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Алтай сметной стоимостью более 100 миллионов рублей, а также софинансирование в которые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета (за исключением строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них за счет средств Дорожного фонда Республики Алтай), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

8. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории Республики Алтай, на возмещение затрат (их части) или недополученных доходов, возникших в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации), выполнением работ, оказанием услуг, в целях поддержки и развития сельского хозяйства, промышленности, автомобильного и воздушного транспорта, строительства, туризма, жилищно-коммунального хозяйства, физической культуры и спорта, субъектов малого и среднего предпринимательства, мероприятий по оздоровлению и отдыху детей, в том числе в рамках реализации государственных программ Республики Алтай и инвестиционных проектов, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Не допускается предоставление субсидий иностранным юридическим лицам, в том числе местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц. Указанные иностранные юридические лица, а также российские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, не вправе являться получателями указанных средств.

9. Субсидии, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в том числе в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и формирования, развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

10. Гранты в форме субсидий, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются юридическим лицам, указанным в пункте 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, а также некоммерческим организациям, указанным в пункте 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в том числе на конкурсной основе, в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Статья 7. Особенности использования средств, предоставляемых отдельным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в 2022 году

1. Установить, что в 2022 году Управление Федерального казначейства по Республике Алтай в соответствии с пунктом 1 статьи 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляет казначейское сопровождение средств, указанных в части 2 настоящей статьи, предоставляемых из республиканского бюджета, включая остатки средств, предусмотренные частями 3 и 4 настоящей статьи (далее - целевые средства).

2. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации казначейскому сопровождению подлежат следующие целевые средства:

1) субсидии (гранты в форме субсидий) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (за исключением субсидий государственным бюджетным и автономным учреждениям Республики Алтай);

2) субсидии (гранты в форме субсидий) некоммерческим организациям, предоставляемые в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий (грантов в форме субсидий), указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части, с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии;

4) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более бюджетными и автономными учреждениями Республики Алтай;

6) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пункте 4 и 5 настоящей части государственных контрактов (контрактов, договоров) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг.

3. Установить, что остатки субсидий (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Алтай, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание ими государственных услуг, выполнение работ), предоставленных из республиканского бюджета в целях финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, на счетах в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами в соответствии с решениями, указанными в части 4 настоящей статьи, с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий указанным юридическим лицам.

4. Установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из республиканского бюджета средства, указанные в части 3 настоящей статьи, принимают до 1 марта 2022 года решение об использовании полностью или частично остатков указанных средств в порядке, установленном Правительством Республики Алтай на цели, ранее установленные условиями предоставления целевых средств.

5. Главные распорядители средств республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Алтай, не позднее тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в части 3 настоящей статьи, принимают решения об использовании указанных средств для достижения целей, установленных при их предоставлении.

6. При отсутствии решений, указанных в частях 4 и 5 настоящей статьи, по состоянию на 1 марта 2022 года или тридцатый рабочий день со дня поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки средств и средства от возврата дебиторской задолженности, указанные в частях 4 и 5 настоящей статьи, подлежат перечислению юридическими лицами в доходы республиканского бюджета в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

7. В случае неисполнения юридическими лицами требования, установленного частью 6 настоящей статьи, Управление Федерального казначейства по Республике Алтай перечисляет в доходы республиканского бюджета остатки субсидий или средства от возврата дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых юридическим лицам в Управлении Федерального казначейства по Республике Алтай, в порядке и сроки, которые установлены Правительством Республики Алтай.

8. Положения пункта 3 части 2 настоящей статьи не распространяются на авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым некоммерческими организациями с исполнителями в целях обучения на курсах повышения квалификации, участия в методических, научно-практических и иных конференциях, оказании гостиничных услуг по месту командирования и договорам, заключаемым некоммерческими организациями с иностранными организациями на проведение семинаров, вебинаров, мастер-классов и других мероприятий.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление дотаций бюджетам муниципальных районов в Республике Алтай на 2022 год в сумме 1 788 982,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 630 586,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 630 586,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2022 год в сумме 1 361 968,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 513 181,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 577 776,2 тыс. рублей.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов, городского округа, сельских поселений в Республике Алтай на 2022 год в сумме 3 748 390,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 635 695,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 608 272,8 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городского округа в Республике Алтай на 2022 год в сумме 694 268,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 683 305,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 791 737,2 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа в Республике Алтай:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на 2023 год согласно приложению 20 к настоящему Закону;

3) на 2024 год согласно приложению 21 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в Республике Алтай:

1) на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

2) на 2023 год согласно приложению 23 к настоящему Закону;

3) на 2024 год согласно приложению 24 к настоящему Закону.

7. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай, предоставляемых из республиканского бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 9. Особенности распределения и предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай

1. Утвердить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не распределенные между муниципальными образованиями в Республике Алтай субвенции местным бюджетам из республиканского бюджета в объеме не более 5 процентов общего объема соответствующих субвенций, распределение которых осуществляется на те же цели в порядке, установленном Правительством Республики Алтай:

субвенции на реализацию отдельных государственных полномочий Республики Алтай по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на 2022 год в сумме 4 333,7 тыс. рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Алтай по частичному возмещению экономически обоснованных затрат, связанных с осуществлением регулируемых видов деятельности при установлении регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей, субъектам электроэнергетики, осуществляющим поставки электрической энергии (мощности) или оказывающим услуги по передаче электрической энергии населению и приравненным к нему категориям потребителей на территориях Республики Алтай, технологически не связанных с Единой энергетической системой России и технологически изолированными территориальными электроэнергетическими системами на 2022 год в сумме 2 395,9 тыс. рублей;

субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 324,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 700,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 725,9 тыс. рублей;

субвенции на осуществление государственных полномочий в сфере образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 870,5 тыс. рублей ежегодно.

2. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городского округа) уровень бюджетной обеспеченности на 2022 год в размере 1,72, на 2023 и 2024 годы в размере 1,72, критерий выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 409,2 рубля на одного жителя, на 2023 и 2024 годы в размере 409,2 рубля на одного жителя.

3. Правительство Республики Алтай вправе вносить изменения в распределение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов республиканского бюджета в целях предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам в Республике Алтай, а также между муниципальными образованиями в Республике Алтай с последующим внесением их в настоящий Закон.

4. Перечень межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета в бюджеты муниципальных образований в Республике Алтай в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, перечисление которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджетов муниципальных образований в Республике Алтай, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются данные межбюджетные трансферты, утверждается Правительством Республики Алтай.

Статья 10. Предоставление бюджетных кредитов из республиканского бюджета

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов бюджетные кредиты местным бюджетам в Республике Алтай предоставляются из республиканского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета на эти цели, на срок в пределах текущего финансового года для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, а также на срок до пяти лет для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай, для частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай и осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий.

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи бюджетными кредитами:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов в Республике Алтай, для погашения долговых обязательств муниципальных образований в Республике Алтай и частичного покрытия дефицитов местных бюджетов в Республике Алтай, - в размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Бюджетные кредиты, указанные в части 1 настоящей статьи, предоставляются местным бюджетам в Республике Алтай без предоставления муниципальным образованием в Республике Алтай обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующим соглашением.

4. Предоставление, использование и возврат местными бюджетами в Республике Алтай бюджетных кредитов, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляются в порядке, установленном Правительством Республики Алтай.

Статья 11. Государственные внутренние заимствования Республики Алтай

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на 2022 год согласно приложению 26 к настоящему Закону и Программу государственных внутренних заимствований Республики Алтай на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Установить, что в 2022, 2023 и 2024 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе выступать государственным заказчиком по привлечению кредитов от кредитных организаций в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

3. Установить, что в 2022, 2023 и 2024 годах Министерство финансов Республики Алтай вправе от имени Республики Алтай привлекать бюджетные кредиты на пополнение остатка средств на едином счете республиканского бюджета за счет временно свободных средств единого счета федерального бюджета в соответствии с программой государственных внутренних заимствований Республики Алтай в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Статья 12. Особенности исполнения республиканского бюджета в 2022 году

1. Направить в 2022 году остатки средств республиканского бюджета, образовавшиеся на счете по учету средств республиканского бюджета по состоянию на 1 января 2022 года в связи с неполным использованием бюджетных ассигнований, утвержденных Законом Республики Алтай от 14 декабря 2020 года № 74-РЗ "О республиканском бюджете Республики Алтай на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в качестве дополнительных бюджетных ассигнований:

1) на оплату заключенных от имени Республики Алтай государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

2) от безвозмездных поступлений от социальных инвесторов, являющихся участниками республиканской инвестиционной программы в социальной сфере, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

3) от безвозмездных поступлений от государственных (муниципальных) организаций на цели, предусмотренные решениями уполномоченных органов государственных (муниципальных) организаций при предоставлении безвозмездных поступлений, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели;

4) в объеме не более одной двенадцатой общего объема расходов республиканского бюджета текущего финансового года на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения республиканского бюджета в текущем финансовом году;

5) на предоставление из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в 2021 году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

2. Установить, что главные распорядители средств республиканского бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения Республики Алтай, осуществляющие приносящую доходы деятельность, планируют соответствующие расходы республиканского бюджета на обеспечение их деятельности и распределяют бюджетные ассигнования в пределах прогнозируемого поступления доходов от оказания платных услуг указанными казенными учреждениями Республики Алтай.

3. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы предоставляются в случае и в пределах поступления доходов республиканского бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

4. Установить размер денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя), приемной семьи с 1 января 2022 года в сумме 9 108,0 тыс. рублей в месяц.

Установить коэффициент индексации размера выплаты вознаграждения, причитающегося приемному родителю, предусмотренного статьей 1 Закона Республики Алтай от 31 марта 2008 года № 23-РЗ "О размере и порядке выплаты денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях, а также на выплату вознаграждения, причитающегося приемному родителю" в 2022 году с 1 октября 2022 года -1,04.

5. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели Сводной бюджетной росписи республиканского бюджета, связанные с особенностями исполнения республиканского бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета (главного распорядителя средств республиканского бюджета):

1) внесение изменений в бюджетную классификацию Российской Федерации, в перечень и коды главных распорядителей средств республиканского бюджета, а также коды целевых статей расходов республиканского бюджета Республики Алтай, утвержденных в установленном порядке;

2) использование остатков средств республиканского бюджета, указанных в части 1 настоящей статьи;

3) возврат из местных бюджетов в Республике Алтай в республиканский бюджет остатков дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет;

4) принятие главными распорядителями средств республиканского бюджета решений о предоставлении бюджетным и автономным учреждениям Республики Алтай субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) принятие правовых актов Российской Федерации, заключение соглашений, предусматривающих распределение дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в пределах суммы, предусмотренной в указанных правовых актах, соглашениях;

6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

7) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета в пределах средств предусмотренных в республиканском бюджете в случае создания, переименования, ликвидации, реорганизации в связи с изменением их функций и полномочий на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

8) возмещение в Пенсионный фонд Российской Федерации средств для финансового обеспечения выплаты пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета, между мероприятиями государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммными направлениями деятельности на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств республиканского бюджета по мероприятиям государственных программ Республики Алтай и (или) непрограммным направлениям деятельности на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий софинансирования, установленных для получения межбюджетных трансфертов, предоставляемых республиканскому бюджету из федерального бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов, в пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю средств республиканского бюджета;

12) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распорядителям средств республиканского бюджета на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджета;

13) перераспределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета, предусмотренных Министерству финансов Республики Алтай и главным распорядителям средств республиканского бюджета, в целях реализации указов, поручений Президента Российской Федерации и поручений Главы Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай;

14) поступление дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных республиканским бюджетом;

15) заключение соглашений (договоров), предусматривающих поступление финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, а также перераспределение бюджетных ассигнований на сумму средств, необходимых для выполнения условий указанных соглашений (договоров);

16) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств республиканского бюджета (между главными распорядителями средств республиканского бюджета) в целях своевременного финансового обеспечения мероприятий, финансируемых из федерального бюджета, временно, до поступления из федерального бюджета субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов на основании решений, принятых Правительством Республики Алтай.

6. В целях реализации настоящего Закона принять в двухмесячный срок со дня вступления его в законную силу соответствующие нормативные правовые акты Республики Алтай.

Статья 13. Приостановление действия отдельных положений закона Республики Алтай

Приостановить до 31 декабря 2024 года действие статьи 9.1 Закона Республики Алтай от 27 ноября 2007 года № 66-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Алтай" (Сборник законодательства Республики Алтай, 2007, № 45(51); 2009, № 58(64); 2011, № 78(84), № 81(87); 2012, № 88(94), № 94(100); 2013, № 106(112); 2015, № 123(129); 2016, № 132(138), № 137(143); 2017, № 144(150); 2018, № 155(161), № 158(164); 2019, № 166(172); 2020, № 176(182); официальный портал Республики Алтай (www.altai-republic.ru), 2021, 29 июня, 26 октября).

Председатель Государственного Собрания - Эл Курултай Республики Алтай А.П.Кохоев

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай О.Л.Хорохордин







