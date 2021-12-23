Указ губернатора Архангельской области от 23 декабря 2021 года № 153-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 23 декабря 2021 г. № 153-у





Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. В пункте 21.2:

1) абзац первый подпункта "б" подпункта 1 изложить в следующей редакции:

"б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации, совпадающий с рабочим днем, и на следующий день, если он является рабочим днем;";

2) абзац первый подпункта "б" подпункта 2 изложить в следующей редакции:

"б) предоставлять работникам, в отношении которых проводится вакцинация против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), дополнительные нерабочие дни с сохранением заработной платы в день проведения вакцинации, совпадающий с рабочим днем, и на следующий день, если он является рабочим днем;".

2. Дополнить новым пунктом 41 следующего содержания:

"41. Запретить проведение рождественских и новогодних мероприятий для несовершеннолетних, в том числе в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и иных образовательных организациях, организациях культуры, за исключением следующих случаев:

1) проведение праздничных мероприятий в дошкольных образовательных организациях, общеобразовательных организациях и иных образовательных организациях при условии их организации соответственно в пределах одной группы детей дошкольной образовательной организации, иной образовательной организации или одного класса детей общеобразовательной организации;

2) проведение мероприятий, предусматривающих приобретение билетов с указанием конкретного посадочного места посетителя (зрителя) во время проведения мероприятия в организациях культуры, при соблюдении условий, предусмотренных подпунктом 4 пункта 5 настоящего указа.

При проведении мероприятий, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, организаторами обеспечиваются:

просмотр сценического представления посетителями (зрителями) непосредственно на местах, указанных в билете;

недопущение контактов (взаимодействия) между посетителями (зрителями), а также посетителями (зрителями) и артистами в ходе исполнения программы мероприятия;

недопущение проведения мероприятия в фойе, холле здания, где проводится мероприятие;

допуск на мероприятие лиц, обеспечивающих организацию или участвующих в проведении мероприятия, при наличии одного из документов, указанных в пункте 52 настоящего указа.

Организаторам мероприятия рекомендуется проводить мероприятие продолжительностью не более полутора часов, без антракта.".

3. Подпункты "а" и "б" подпункта 2 пункта 5 исключить.







