Глава Совета судей предложил передать мировым судьям дела по алиментам

Председатель Совета судей России Виктор Момотов предложил передать в компетенцию мировых судей дела по взысканию алиментов.

"Такой порядок существовал до октября 2019 года, в настоящее время данные споры рассматривают районные суды", - рассказал он. По его словам, предлагается вернуть данное правило и передать в компетенцию мировых судей рассмотрение дел по взысканию алиментов.

Заявление прозвучало сегодня в ходе заседания экспертного клуба имени Д.Н. Замятнина по теме: "Мировая юстиция: состояние, проблемы, перспективы".

"Изменение социально-экономических условий требует соответствующего пересмотра компетенции мировых судей, - рассказал он. - В 2018 году по инициативе Верховного Суда РФ была повышена цена иска по делам, рассматриваемым мировыми судьями в сфере защиты прав потребителей, с 50 до 100 тысяч рублей. Количество гражданских дел о защите прав потребителей составило в 2020 году 123,6 тысячи, или 0,7 процента, в структуре гражданских дел (в 2019 году - 125,4 тысячи, или 0,7 процента). Считаем целесообразным увеличить сумму иска в сфере защиты прав потребителей до 150 тысяч рублей, а по делам о разделе между супругами совместно нажитого имущества и делам по имущественным спорам (за исключением дел о наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и использованию результатов интеллектуальной деятельности) увеличить с 50 тысяч до 100 тысяч рублей".

Он особо обратил внимание, что мировая юстиция играет ключевую роль в формировании авторитета всей судебной власти в России. "Мировые судьи рассматривают абсолютное большинство дел, являются наиболее близкими во всех смыслах представителями судебной власти к населению. Осознавая их уникальную и важнейшую роль, судейское сообщество и далее будет уделять пристальное внимание совершенствованию статуса и работы мировых судей", - сказал Виктор Момотов.