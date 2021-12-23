Как отмечали Новый год в советское время - выставка в усадьбе "Остафьево"

Новости

Цены на газ в Европе снизились более чем на 20% 14:03
Путин оценил влияние пандемии COVID-19 на плановую медпомощь 13:59
Минск: Обсуждение проекта Конституции начнется на следующей неделе 13:36
Путин объяснил высокую смертность от коронавируса 13:32
Командующий войсками РФ в Сирии получил личный штандарт 13:31
Сторонники Порошенко обвинили Зеленского в госизмене 13:21
Путин назвал число повторно заболевших коронавирусом - один процент 13:16
Путин ответил на вопрос о том, где хотел бы жить 13:12
Путин: Главы регионов повели себя ответственно в условиях пандемии 13:06
Хлебников, Плотников, Федорович и Никишов запускают киношколу 13:06
Владимир Путин рассказал о проходе ВСМ через Великий Новгород 13:05
"Может быть как в Турции": Путин ответил на критику в адрес Центробанка 13:05
Найдено тело пятого военнослужащего, попавшего под лавину в Южной Осетии 13:00
Прокуратура выявила коррупционные связи Ростехнадзора и шахт Кузбасса 12:58
Владимир Путин призвал вдвое снизить темпы роста инфляции 12:52
В новогоднем эпизоде "Вампиров средней полосы" появится Максим Галкин 12:48
Путин назвал политику финансовых властей "золотой серединой" 12:47
Путин заявил о нехватке рабочих рук в России 12:43
СМИ: В ЕС потребовали от Зеленского освободить Медведчука 12:29
В Минске планируется подготовить 28 проектов новых законов 12:14
В Подмосковье резко подешевеет загородная недвижимость 12:03
Оперштаб: В Москве выявлено 3062 новых случая COVID-19 12:01
Лукашенко полагает, что система управления в стране может быть отстроена заново 11:59
Жители коммуналок в Подмосковье при реновации получат по отдельной квартире 11:50
Первые пассажиры проехали на фирменном поезде "Мои документы" 11:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Почему официальная инфляция совсем не похожа на ощущения покупателей
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
Верховный суд объяснил, как исправлять судебные ошибки прошлых лет
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
"Госуслуги" получат новые возможности и усиленную защиту при помощи СМС
23.12.2021 13:34
Рубрика: Культура

Как отмечали Новый год в советское время - выставка в усадьбе "Остафьево"

Текст: Наталья Соколова
250 экспонатов выставки "Возле елки в Новый год" расскажут о том, как отмечали Новый год в советские годы и какие исторические события служили поводом для выпуска той или иной серии новогодних игрушек. В советское время игрушки делали и из папье-маше, и бинтов, и из электролампочек. Выставка откроется 24 декабря и будет работать до 16 января 2022 года.
Фото: Пресс-служба музея "Остафьево" Фото: Пресс-служба музея "Остафьево"
Фото: Пресс-служба музея "Остафьево"

Обычай наряжать елку в России возник в начале XIX века. Первые стеклянные елочные игрушки были привезены в нашу страну из Германии. Смена эпох в XX веке отразилась и на елочных украшениях. В 1920-30-е годы на них появилась символика советского государства. Это были шары с серпом и молотом, дирижабли с надписью СССР - они же символизировали эру воздухоплавания.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
В Москве украсили главную елку страны

Картонажные елочные украшения, представленные на выставке, изготовлены в технике "Дрезденский картонаж", который появился на рубеже XIX-XX веков. В нашей стране, после 1920 года, картонажные елочные игрушки изготавливались в частных мастерских и представляли собой два склеенных кусочка картона с легкой выпуклостью в виде рисунка. Их покрывали фольгой, серебристой или цветной, а затем раскрашивали с помощью распылителя порошковыми красками. А из Богемии к нам пришли монтажные игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки. Смонтированы игрушки в виде подвесок, парашютов, самолетов, звезд. В конце 1930-х годов освоение Севера ознаменовалось выпуском игрушек в виде полярников.

Во время Великой Отечественной войны производство елочных игрушек было сокращено. Для украшения новогодней елки использовались подручные средства - погоны, бинты, колбы. После войны производство начало восстанавливаться - в конце 1940-х появились игрушки в виде предметов быта: чайников, самоваров, настольных ламп. Их отличает текучесть формы и ручная роспись яркими красками. К 150-летию Александра Сергеевича Пушкина была выпущена серия игрушек по сказкам великого поэта. Наиболее популярная игрушка из этой серии - "Старик с неводом". На тематику новогодней игрушки влияло и кино. С выходом фильма "Карнавальная ночь" в 1956 году были выпущены игрушки "Часы", со стрелками, установленными на 5 минут до полуночи. А тема музыкальных инструментов в 1940-60-х годах нашла отражение в украшениях в виде мандолин, барабанов и скрипок. В 1950-х годах в целях экономии также изготавливались игрушки из электролампочек. Их отличала ручная работа и яркие цвета.

С развитием космонавтики, полетом Юрия Гагарина в космос, в 1960-х годах выпускалась серия игрушек "Космонавты". Игрушки в виде фруктов, ягод (виноград, малина, клубника) изготавливались после Великой Отечественной войны. А в шестидесятых годах, в эпоху Хрущева, преобладали игрушки сельскохозяйственной тематики: баклажаны, томаты, кабачки, фасоль, горох и - кукуруза, початки всех размеров и цветов. Также в 1950-60-х годах на елках в советских домах появились белочки, мишки, зайчики. Старые добрые украшения в виде шишек и заснеженных избушек с 1950-80-х есть в каждом доме.

Елочные игрушки из папье-маше изготавливались до середины XX века. В основном фигурки изображали людей, животных, птиц, грибы, фрукты и овощи. Деды Морозы из папье-маше и ваты в 1940-60-х годах были подставочными фигурами елочного ассортимента. Подставочными они названы потому, что были закреплены на деревянной подставке и устанавливались под елкой. С конца 1960-х годов, с развитием в СССР производства пластмасс и резины, подставочные фигуры изготавливались из этих материалов в более широком ассортименте. К Дедам Морозам присоединились Снегурочки и Снеговики.

Кстати

Все представленные на выставке новогодние украшения предоставлены коллекционером, другом музея Ольгой Александровной Рябцевой, которая коллекционирует и реставрирует игрушки, сделанные в СССР в 1930-1980 годах.

Культура Арт Музеи и памятники Гид-парк

Главное сегодня

Видеотрансляция: Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Путин напомнил об истории: Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри
Путин - о том, когда Россия выйдет на необходимый уровень коллективного иммунитета
Миллер назвал срок готовности обеих ниток "Северного потока-2" к запуску
В ПФР рассказали, как изменится возраст выхода на пенсию в 2022 году
Топ-10: Подведены итоги года в кинематографии
Цирк и русский космос. Каким был фестиваль современного танца "На грани"