Как отмечали Новый год в советское время - выставка в усадьбе "Остафьево"

250 экспонатов выставки "Возле елки в Новый год" расскажут о том, как отмечали Новый год в советские годы и какие исторические события служили поводом для выпуска той или иной серии новогодних игрушек. В советское время игрушки делали и из папье-маше, и бинтов, и из электролампочек. Выставка откроется 24 декабря и будет работать до 16 января 2022 года.

Обычай наряжать елку в России возник в начале XIX века. Первые стеклянные елочные игрушки были привезены в нашу страну из Германии. Смена эпох в XX веке отразилась и на елочных украшениях. В 1920-30-е годы на них появилась символика советского государства. Это были шары с серпом и молотом, дирижабли с надписью СССР - они же символизировали эру воздухоплавания.

Картонажные елочные украшения, представленные на выставке, изготовлены в технике "Дрезденский картонаж", который появился на рубеже XIX-XX веков. В нашей стране, после 1920 года, картонажные елочные игрушки изготавливались в частных мастерских и представляли собой два склеенных кусочка картона с легкой выпуклостью в виде рисунка. Их покрывали фольгой, серебристой или цветной, а затем раскрашивали с помощью распылителя порошковыми красками. А из Богемии к нам пришли монтажные игрушки, изготовленные методом сборки стеклянных трубочек и бусинок с помощью проволоки. Смонтированы игрушки в виде подвесок, парашютов, самолетов, звезд. В конце 1930-х годов освоение Севера ознаменовалось выпуском игрушек в виде полярников.

Во время Великой Отечественной войны производство елочных игрушек было сокращено. Для украшения новогодней елки использовались подручные средства - погоны, бинты, колбы. После войны производство начало восстанавливаться - в конце 1940-х появились игрушки в виде предметов быта: чайников, самоваров, настольных ламп. Их отличает текучесть формы и ручная роспись яркими красками. К 150-летию Александра Сергеевича Пушкина была выпущена серия игрушек по сказкам великого поэта. Наиболее популярная игрушка из этой серии - "Старик с неводом". На тематику новогодней игрушки влияло и кино. С выходом фильма "Карнавальная ночь" в 1956 году были выпущены игрушки "Часы", со стрелками, установленными на 5 минут до полуночи. А тема музыкальных инструментов в 1940-60-х годах нашла отражение в украшениях в виде мандолин, барабанов и скрипок. В 1950-х годах в целях экономии также изготавливались игрушки из электролампочек. Их отличала ручная работа и яркие цвета.

С развитием космонавтики, полетом Юрия Гагарина в космос, в 1960-х годах выпускалась серия игрушек "Космонавты". Игрушки в виде фруктов, ягод (виноград, малина, клубника) изготавливались после Великой Отечественной войны. А в шестидесятых годах, в эпоху Хрущева, преобладали игрушки сельскохозяйственной тематики: баклажаны, томаты, кабачки, фасоль, горох и - кукуруза, початки всех размеров и цветов. Также в 1950-60-х годах на елках в советских домах появились белочки, мишки, зайчики. Старые добрые украшения в виде шишек и заснеженных избушек с 1950-80-х есть в каждом доме.

Елочные игрушки из папье-маше изготавливались до середины XX века. В основном фигурки изображали людей, животных, птиц, грибы, фрукты и овощи. Деды Морозы из папье-маше и ваты в 1940-60-х годах были подставочными фигурами елочного ассортимента. Подставочными они названы потому, что были закреплены на деревянной подставке и устанавливались под елкой. С конца 1960-х годов, с развитием в СССР производства пластмасс и резины, подставочные фигуры изготавливались из этих материалов в более широком ассортименте. К Дедам Морозам присоединились Снегурочки и Снеговики.

Кстати

Все представленные на выставке новогодние украшения предоставлены коллекционером, другом музея Ольгой Александровной Рябцевой, которая коллекционирует и реставрирует игрушки, сделанные в СССР в 1930-1980 годах.