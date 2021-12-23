Закон Кировской области от 21 декабря 2021 года № 25-ЗО "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Кировской области 17 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области

1. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить:

1) размеры дифференцированных нормативов отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) согласно приложению 3 к настоящему Закону;

в бюджеты городских и сельских поселений согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) размеры дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов области от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону;

3) согласованные с представительными органами местного самоуправления муниципальных образований области дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов) от налога на доходы физических лиц, полностью или частично заменяющие дотацию на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Определить порядок учета показателей, характеризующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, используемых для расчета размеров дифференцированных нормативов отчислений в бюджеты городских округов области, установленных пунктом 2 части 2 настоящей статьи, согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема доходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, объемы поступления налоговых и неналоговых доходов общей суммой и по статьям классификации доходов бюджетов, а также объемы безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 9 к настоящему Закону.

2. В соответствии со статьей 15 Закона Кировской области от 6 октября 2008 года № 287-ЗО "О порядке управления и распоряжения государственным имуществом Кировской области" утвердить минимальный коэффициент отчисления в областной бюджет части прибыли, остающейся в распоряжении областных государственных унитарных предприятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в размере 50 процентов.

Статья 4. Расходы областного бюджета

1. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств областного бюджета согласно приложению 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом:

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

на 2022 год согласно приложению 13 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 14 к настоящему Закону;

3) ведомственную структуру расходов областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению 15 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 16 к настоящему Закону;

4) распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение соответствующих результатов реализации федеральных проектов:

на 2022 год согласно приложению 17 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 18 к настоящему Закону;

5) размер резервного фонда Правительства Кировской области:

на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей;

6) объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных актов по искам к Кировской области о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов Кировской области либо их должностных лиц (за исключением судебных актов, указанных в пункте 1 части 4 настоящей статьи), и о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок:

на 2022 год в сумме 30 366,7 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 206,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 206,7 тыс. рублей;

7) годовой объем бюджетных ассигнований на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации":

на 2022 год в сумме 6 231 125,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 6 481 511,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 6 742 035,1 тыс. рублей;

8) общий объем бюджетных ассигнований на цели, установленные частью 7 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году", а также на условно утверждаемые расходы:

на 2022 год в сумме 2 345 576,6 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 397 698,18 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 5 229 434,4 тыс. рублей.

3. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета, с указанием бюджетных ассигнований по ним, а также общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на их исполнение:

1) на 2022 год согласно приложению 19 к настоящему Закону;

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 20 к настоящему Закону.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области:

на 2022 год в сумме 8 812 228,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 10 660 503,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 412 174,7 тыс. рублей.

Установить, что бюджетные ассигнования дорожного фонда Кировской области направляются:

1) на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, в том числе на исполнение судебных актов по искам в связи с использованием автомобильных дорог и осуществлением дорожной деятельности;

2) на предоставление субсидий местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в объеме, установленном приложением 34 к настоящему Закону;

3) на погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения):

на 2023 год в объеме 6 027,6 тыс. рублей;

на 2024 год в объеме 6 027,6 тыс. рублей;

4) на осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, указанных в пункте 3 настоящей части:

на 2022 год в объеме 561,0 тыс. рублей;

на 2023 год в объеме 560,5 тыс. рублей и на 2024 год в объеме 554,5 тыс. рублей;

5) на осуществление расходов по иным направлениям, установленным в порядке формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Кировской области, утверждаемым Правительством Кировской области.

5. Зарезервировать в пределах общего объема расходов областного бюджета на 2022 год, установленного настоящим Законом, по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" бюджетные ассигнования на:

1) индексацию заработной платы работников областных государственных и муниципальных учреждений Кировской области:

на 2022 год в сумме 381 435,37 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 175 213,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 175 213,6 тыс. рублей;

2) выполнение условий софинансирования, установленных для получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, на 2022 год в сумме 100 000,0 тыс. рублей.

Перераспределение указанных в настоящей части бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета, в том числе на предоставление целевых межбюджетных трансфертов местным бюджетам, осуществляется в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. В соответствии с частью 10 статьи 10 Закона Кировской области от 2 августа 2005 года № 348-ЗО "Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской области" определить страховую сумму на одного работника противопожарной службы Кировской области, подлежащего обязательному государственному личному страхованию за счет средств областного бюджета, в размере 123,3 тыс. рублей.

Статья 5. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить:

1) перечень и коды статей источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению 21 к настоящему Закону;

2) источники финансирования дефицита областного бюджета:

на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 6. Государственный внутренний долг Кировской области

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Кировской области:

1) на 1 января 2023 года в сумме 24 236 408,65 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 21 698 979,21 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 20 795 515,73 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Кировской области в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, объем бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области:

1) на 2022 год в сумме 575 100,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

2) на 2023 год в сумме 666 168,8 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону;

3) на 2024 год в сумме 598 500,0 тыс. рублей, в том числе расходы на уплату процентов за пользование средствами федерального бюджета по реструктуризированным обязательствам Кировской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам согласно приложению 24 к настоящему Закону.

3. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Кировской области:

1) на 2022 год согласно приложению 25 к настоящему Закону;

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 26 к настоящему Закону.

4. Установить, что государственные гарантии Кировской области в 2022 - 2024 годах не предоставляются.

5. Министерство финансов Кировской области, уполномоченное осуществлять государственные заимствования от имени Кировской области, вправе в 2022 году осуществить эмиссию государственных ценных бумаг Кировской области в соответствии с действующим законодательством, если осуществление данной эмиссии не приведет к увеличению дефицита областного бюджета, верхнего предела государственного внутреннего долга Кировской области и объема бюджетных ассигнований на обслуживание государственного долга Кировской области, установленных настоящим Законом.

Статья 7. Особенности исполнения областного бюджета

1. Установить, что:

1) средства из областного бюджета на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт получателям средств областного бюджета (за исключением Кировского областного государственного казенного учреждения "Дорожный комитет Кировской области" и Кировского областного государственного казенного учреждения "Управление по газификации и инженерной инфраструктуре"), областным государственным бюджетным и автономным учреждениям предоставляются при условии проведения строительного контроля Кировским областным государственным казенным учреждением "Управление капитального строительства" в соответствии с договорами, заключаемыми на безвозмездной основе;

2) заключение и оплата областными государственными бюджетными и автономными учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных получателю средств областного бюджета лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждениям;

3) перечисление субсидий из областного бюджета областным государственным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с абзацем вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для оплаты денежных обязательств, соответствующих целям предоставления субсидий.

Требования, установленные пунктом 1 настоящей части, не распространяются на государственные контракты (договоры), заключенные до 1 января 2020 года, а также на объекты культурного наследия.

2. Министерству финансов Кировской области:

1) обеспечить в установленном им порядке учет обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

2) не осуществлять санкционирование оплаты денежных обязательств (расходов) по государственным контрактам (договорам), заключенным с нарушением положений, установленных частью 1 настоящей статьи, получателям средств областного бюджета, областным государственным бюджетным и автономным учреждениям.

3. Установить, что в соответствии со статьей 242.26 Бюджетного кодекса Российской Федерации министерство финансов Кировской области осуществляет казначейское сопровождение средств, получаемых участниками казначейского сопровождения на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из областного бюджета средства (за исключением средств, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"), заключаемые на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, предметом которых является ремонт (за исключением ремонта автомобильных дорог регионального значения), капитальный ремонт, реконструкция и строительство.

Требования, установленные настоящей частью, не распространяются на государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), заключенные до 1 января 2022 года.

4. Установить, что в случае недостижения областными государственными бюджетными и автономными учреждениями показателей государственного задания за отчетный финансовый год остаток субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания подлежит перечислению указанными учреждениями в областной бюджет в порядке, установленном Правительством Кировской области, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что областные государственные бюджетные и автономные учреждения осуществляют учет обязательств (за исключением обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предоставляемых из областного бюджета в соответствии со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации) на лицевых счетах, открытых в министерстве финансов Кировской области, в установленном им порядке.

6. Установить, что в целях реализации части 7 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году" на основании решений Правительства Кировской области в 2022 году в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения (в том числе путем введения новых кодов классификации расходов бюджетов, категорий юридических лиц (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, а также физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам) в пределах общего объема бюджетных ассигнований, установленного пунктом 8 части 2 статьи 4 настоящего Закона и не распределенного согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону.

7. В случае незаключения соглашений о предоставлении из областного бюджета местным бюджетам субсидий и иных межбюджетных трансфертов в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 4.1 статьи 139 и частью 7 статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, бюджетные ассигнования областного бюджета, предусмотренные на 2022 год на соответствующие цели, направляются на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Кировской области в порядке, установленном Правительством Кировской области.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Кировской области подлежат увеличению в размере субсидии или иного межбюджетного трансферта, в отношении которых не заключено соглашение об их предоставлении из областного бюджета местному бюджету.

Бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Кировской области используются для оказания финансовой помощи местным бюджетам на основании решений Правительства Кировской области.

Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1. Установить, что субсидии из областного бюджета, включая гранты, на возмещение части недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг согласно приложению 27 к настоящему Закону.

2. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядками, установленными Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Субсидии на финансовое обеспечение затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг предоставляются в случае открытия получателям субсидий в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Перечисление указанных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

Санкционирование операций за счет средств указанных субсидий осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Статья 9. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными и муниципальными учреждениями

1. Установить, что субсидии из областного бюджета, включая гранты, предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся областными государственными и муниципальными учреждениями, согласно приложению 28 к настоящему Закону.

2. Предоставление субсидий, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляется соответствующими главными распорядителями средств областного бюджета, определенными ведомственной структурой расходов областного бюджета согласно приложениям 15 и 16 к настоящему Закону, в соответствии с порядками, установленными Правительством Кировской области в соответствии с общими требованиями, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Субсидии на финансовое обеспечение затрат (части затрат) получателей субсидий предоставляются в случае открытия ими в министерстве финансов Кировской области лицевых счетов по учету операций со средствами указанных субсидий в установленном им порядке, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Перечисление указанных субсидий осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являются данные субсидии.

Санкционирование операций за счет средств указанных субсидий осуществляется министерством финансов Кировской области на основании представленных получателями субсидий платежных и иных документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Статья 10. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

1. Утвердить:

1) в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов):

на 2022 год в сумме 2 663 847,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 671 577,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 691 547,0 тыс. рублей;

2) распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами):

на 2022 год согласно приложению 29 к настоящему Закону;

на 2023 год и на 2024 год согласно приложению 30 к настоящему Закону;

3) не распределенный между муниципальными районами (муниципальными округами, городскими округами) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2023 год в размере 516 600,0 тыс. рублей и на 2024 год в размере 540 00,0 тыс. рублей.

2. Установить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), применяемого для определения объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов):

на 2022 год в размере 1,250062;

на 2023 год в размере 1,197813 и на 2024 год в размере 1,180153.

3. Установить значение критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений:

на 2022 год в размере 200 рублей;

на 2023 год в размере 200 рублей и на 2024 год в размере 200 рублей.

Статья 11. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, общий объем субвенций местным бюджетам из областного бюджета:

на 2022 год в сумме 9 900 117,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 9 427 028,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 9 333 173,8 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) перечень и объемы субвенций местным бюджетам из областного бюджета согласно приложению 31 к настоящему Закону;

2) распределение субвенций местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями области согласно приложению 32 к настоящему Закону.

3. Предоставление субвенций, перечень которых устанавливается Правительством Кировской области, осуществляется в случае заключения соглашений между главными распорядителями средств областного бюджета и администрациями муниципальных образований, предусматривающих в том числе показатели численности населения (отдельных групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) услуг, другие показатели, учтенные при расчете объемов субвенций.

Соглашения о предоставлении предусмотренных настоящей частью субвенций заключаются в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов Кировской области.

Статья 12. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и со статьей 26.8 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" утвердить объем субвенции федеральному бюджету из областного бюджета на выполнение полномочий Кировской области по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Кировской области от 4 декабря 2007 года № 200-ЗО "Об административной ответственности в Кировской области":

на 2022 год в сумме 2 243,3 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 1 837,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2759,5 тыс. рублей.

Статья 13. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, общий объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

на 2022 год в сумме 11 140 461,2 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 9 731 139,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 7 262 602,4 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) перечень и объемы субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов Местного самоуправления по решению вопросов местного значения, согласно приложению 33 к настоящему Закону;

2) распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями области согласно приложению 34 к настоящему Закону.

3. Правительство Кировской области в установленном им порядке вносит изменения в распределение объемов субсидий местным бюджетам из областного бюджета, указанных в приложении 34 к настоящему Закону, между муниципальными образованиями области с последующим внесением соответствующих изменений в настоящий Закон.

4. Установить, что распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных согласно приложению 34 к настоящему Закону между муниципальными образованиями области, осуществляется на конкурсной основе и утверждается Правительством Кировской области.

5. Утвердить не распределенный между муниципальными образованиями области объем субсидий местным бюджетам из областного бюджета:

1) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения:

на 2023 год в размере 57 382,0 тыс. рублей;

на 2024 год в размере 112 647,0 тыс. рублей;

2) на ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов на 2024 год в размере 19 009,0 тыс. рублей;

3) на проектирование, строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также на их капитальный ремонт и ремонт на 2023 год в размере 781,4 тыс. рублей.

Распределение не распределенных между муниципальными образованиями области объемов субсидий, указанных в настоящей части, осуществляется путем внесения изменений в приложение 34 к настоящему Закону.

Статья 14. Иные межбюджетные трансферты

1. Утвердить в пределах общего объема расходов областного бюджета, установленного настоящим Законом, общий объем иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета:

на 2022 год в сумме 2 503 308,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 256 049,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 1 979 954,8 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) перечень и объемы иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета согласно приложению 35 к настоящему Закону;

2) распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета и между муниципальными образованиями области согласно приложению 36 к настоящему Закону.

3. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета, не распределенных согласно приложению 35 к настоящему Закону между муниципальными образованиями области, осуществляется в соответствии с методиками их распределения, установленными Правительством Кировской области, и утверждается Правительством Кировской области.

4. Предоставить из областного бюджета иные межбюджетные трансферты бюджету Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования:

на 2022 год в сумме 100 830,5 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 101 042,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 101 263,7 тыс. рублей.

5. Предоставить из областного бюджета иные межбюджетные трансферты бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на возмещение расходов (включая расходы на доставку) по осуществлению социальных выплат в виде пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно, и социальных пособий на погребение и оплаты стоимости услуг по погребению умерших неработавших пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости, выплачиваемых в соответствии со статьей 10 Федерального закона "О погребении и похоронном деле": ,

на 2022 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 000,0 тыс. рублей.

Статья 15. Бюджетные кредиты местным бюджетам из областного бюджета

1. Установить, что в 2022 - 2024 годах из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) предоставляются бюджетные кредиты, в том числе:

1) в 2022 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей;

2) в 2023 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей и в 2024 году в сумме до 150 000,0 тыс. рублей.

2. Бюджетные кредиты предоставляются на условиях возмездности и возвратности на срок, не выходящий за пределы текущего финансового года, в целях покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), с оплатой процентов за пользование ими в размере 0,1 процента годовых.

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) из областного бюджета предоставляются без предоставления ими обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов.

4. Бюджетные кредиты не предоставляются бюджетам муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов), имеющим:

просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед областным бюджетом;

рост просроченной кредиторской задолженности бюджета по сравнению с началом текущего года;

просроченную кредиторскую задолженность по оплате труда работникам учреждений бюджетной сферы и начислениям на выплаты по оплате труда, а также социальным выплатам отдельным категориям граждан, осуществляемым за счет субвенций из областного бюджета.

Статья 16. О передаче отдельных полномочий получателя средств областного бюджета

Передать Управлению Федерального казначейства по Кировской области на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местному бюджету в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется за счет субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Статья 17. О введении отдельных ограничений

1. Установить, что органы государственной власти Кировской области, государственные органы Кировской области, областные государственные учреждения в 2022 году не вправе принимать решения, приводящие к увеличению установленной общей (предельной) штатной численности (численности) работников указанных органов и учреждений, за исключением:

1) передачи федеральными законами органам государственной власти субъектов Российской Федерации отдельных государственных полномочий Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации (полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации);

2) определения федеральными законами дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, начиная с 1 января 2022 года;

3) эксплуатации вновь построенных объектов недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти Кировской области;

4) наделения органов исполнительной власти Кировской области полномочиями (административно-управленческими действиями) в соответствии с положениями об указанных органах;

5) дополнения основных видов деятельности областных государственных учреждений в соответствии с уставами указанных учреждений.

2. Ввести мораторий на установление в 2022 году налоговых расходов Кировской области, за исключением налоговых расходов, направленных на стимулирование инвестиционной деятельности и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Кировской области И.В.Васильев







