Кто и зачем хотел бы забыть об уроках Нюрнбергского трибунала

В декабре 1940 года в Берлине был принят план, названный в честь императора Священной Римской империи Фридриха Барбароссы. Его разработка шла до июня 1941-го. Главари нового "тысячелетнего рейха" планировали за несколько недель истребить Россию, стереть ее с лица земли. Но четыре года спустя оказались на скамье Суда народов в Нюрнберге.

Уроки Нюрнбергского трибунала должны оберегать мир от возрождения нацистской чумы. Фото: РИА Новости

Особая роль в этих планах отводилась Украине, которую нацисты рассчитывали сделать своими подручными в уничтожении всего русского. Реализовать зловещие замыслы поручалось главному идеологу нацизма Альфреду Розенбергу.

Еще одно задание фюрера!

В 1933-м, после прихода нацистов к власти, Розенберг стал рейхсляйтером - получил под свое руководство Внешнеполитическое управление, задача которого - распространение нацизма по всему миру. 9 мая 1941 года он представил Гитлеру план расчленения Советского Союза. Смысл плана был в том, что Россия никогда больше не должна существовать. Ее нужно не просто захватить, ее нужно практически уничтожить, создав на ее месте кучу слабых территориальных образований, которые будут враждовать между собой под присмотром рейха. Ставка делалась на сепаратистские движения и разжигание межнациональной розни.

Пришло время реализовать идею, которую Розенберг вынашивал еще с молодых ногтей: противопоставить один славянский народ другому. "Мы стоим перед выбором: посредством жесткого и одинакового для всех обращения сделать врагами 120 миллионов человек или посредством разделения сделать впоследствии половину из них своими помощниками", - записал он в своем дневнике.

12 ноября 1941 года было объявлено о назначении Розенберга рейхсминистром по делам восточных оккупированных территорий. Гитлер сказал: "Розенберг, теперь настал ваш час!" В дневнике он написал об этом восторженно: "Фюрер дал мне еще одно задание! Фюрер дал мне управлять Россией!"

Фактически в его ведение были переданы все оккупированные территории Советского Союза, где по его приказам совершались массовые расстрелы и преследование мирного населения. "Многие десятки миллионов жителей этих территорий станут избыточными - умрут или должны будут переселиться в Сибирь", - значится в протоколе Экономического штаба "Ост". Розенберг записал в своем дневнике: "Окажется необходимой огромная эвакуация. Русский народ ожидают тяжелые времена".

Он ненавидел Россию, причем ненавидел ее на каком-то клиническом уровне - скорей всего, это все шло из его детского воспитания. Показательно, что он активно выступал даже против сотрудничества с русскими эмигрантами. Он был убежден, что белое движение, которое существовало тогда в Европе, - это бомба замедленного действия. "Потому что они выступают за великую и неделимую Россию. А термин "великая и неделимая Россия" - это антигерманский термин. Так же как христианство".

Главный пункт программы по разделу СССР - создание местных национальных правительств. Сформировать украинское правительство - все с тем же Бандерой, сформировать белорусское правительство, сформировать ряд правительств на территории России.

Из украинцев планировалось сделать противовес русскому народу. И не просто противовес, а сугубо враждебный, настроенный крайне агрессивно ко всему русскому. Украина должна была стать сторожевой овчаркой Германии в контроле над Россией. Ее жителей нацисты готовились использовать жестко и беспрекословно. Все молодые мужчины должны служить в военизированных формированиях, задача которых - совершать постоянные набеги на разрозненные российские территории, чтобы не позволять им развиваться и окрепнуть. Остальные мужчины и все женское население должны работать на полях и фермах, чтобы кормить эти отряды и лучшие продукты поставлять в Германию. Никакого гуманитарного развития и медицины! В целом население Украины должно быть превращено в бессловесных, необразованных рабов, вымирающих от болезней и пьянства. Никакой близости между русскими и украинцами! Это должны быть враждебные друг другу, противоборствующие нации.

Жестокий оккупационный режим, проводимый Розенбергом, помогали поддерживать коллаборационисты и предатели. И зачастую зверства, которые они творили над своими согражданами, по жестокости превосходили захватчиков. Особенно ярко это поведение проявилось в западных областях Украины и Белоруссии, где орудовали дивизия "Галичина" и другие военные и полувоенные формирования, входившие в состав СС.

Миф, настоянный на крови

Розенберг родился в Ревеле - так назывался тогда Таллин - в семье балтийских немцев. Его отец был мастеровой, портной. Это была та среда, где процветал немецкий национализм. Мальчик твердо уверовал, что немцы - лучшие.

Оказавшись на исторической родине, он втянулся в круг идей об исключительности древних ариев. Об этом устремлении в германском обществе нужно сказать особо, потому что именно теоретическое "возрождение" обернулось практикой нацизма и чудовищными преступлениями против человечества.

Ариогерманцы, считали апологеты "возрождения германских начал", обладают абсолютным правом распространять свою власть по всему миру. Из этого следовал вывод: Германия не может лишиться "Золотого руна мира", поскольку вся планета - ее естественная колония...

Пройдет время, и эти бредовые видения обернутся трагедией для миллионов людей. Идеологию нацизма, сформулированную Альфредом Розенбергом, Гитлер доведет до логического конца.

По замыслам фашистов, из украинцев планировалось сделать противовес русскому народу. Это должны были быть враждебные друг другу нации

Так возникнет провозглашенное ими "право" каждого смелого германского солдата на поместье, где рабы из низших рас должны будут работать на ариогерманцев. Из их взглядов выросли законы о запрещении межрасовых браков, "Дома материнства" Lebensborn, где незамужние германские женщины хороших кровей смогут зачинать детей от чистокровных героев СС...

Свою теорию Розенберг изложил в объемном фолианте "Миф XX века", вышедшем в 1930 году. В нем он пытается всесторонне обосновать превосходство арийской расы над всеми остальными народами - то есть излагает суть идеологии нацизма. Народы делятся на "здоровые" и "нездоровые", отрицательные общественно-исторические процессы объясняются смешением рас и засильем евреев, "упадническое искусство" противопоставляется "арийской культуре".

Эта книга стала вторым по значимости после "Майн кампф" трудом в национал-социалистской идеологии. Тираж книги составил более миллиона экземпляров, ее был обязан иметь в личном пользовании каждый член партии.

Розенберг сформулировал для Гитлера основные постулаты своего учения. Главных было два. Прежде всего совершенно ярый антисемитизм, убеждение, что евреи - это враги немецкого народа. Что все, что идет от евреев, должно быть побеждено и ликвидировано. Второе - это яростная антихристианская позиция.

Нацисты утверждали, что религия после костров инквизиции стала безвкусно человечной и вялой. Христианство из суровой самоотверженной веры превратилось в болтовню о равенстве и братстве. Но отважный воин, поражающий зверя, не может быть ему равен! Тем более, он не может быть ему братом.

В своей книге Розенберг напишет: "Сегодня мир пробуждается к новой вере - к мифу крови. Нордическая кровь составляет ту тайну, которая выше и больше всех старых святынь". Бухенвальд, Освенцим и Равенсбрюк, Гиммлер, Геббельс, Кальтенбруннер и другие бонзы Третьего рейха оказались реально воплощенными в жизнь идеалами поклонников древнегерманского мифа.

Куда делся дневник Розенберга?

Идея Розенберга создать из Украины враждебный противовес всему русскому не сработала. Его влияние на фюрера очень не нравилось другим нацистским бонзам, и они вели с ним закулисную борьбу. Геббельс понемногу отнял у него весь сектор пропаганды, его потеснили секретарь фюрера Мартин Борман и рейхскомиссар Украины Эрих Кох. Это были более агрессивные люди, которые, как выяснилось на Нюрнбергском процессе, враждебно относились к Розенбергу, считали, что он держится на плаву только благодаря покровительству Гитлера. Его и оттеснили от фюрера.

В дневниках Розенберг все время жалуется на однопартийцев - и этот предатель, пишет он, и тот. Все уходит из-под его контроля.

Вот одна из последних записей в его дневнике: "У меня все рухнуло, там у меня больше нет ничего... Я прохожу по улицам моего родного города, и идут советские танки..."

Есть смысл сказать об этом пристрастии Розенберга - его дневнике. Он начал вести его еще в 1934 году - намеревался запечатлеть свою проницательность и широту мышления для потомков.

Пространные записи сыграли с ним злую шутку - на Нюрнбергском трибунале они полностью разоблачили своего хозяина, который пытался убедить судей, будто он лишь философ, а черные зверства творили другие. Но Трибунал осудил и саму нацистскую идеологию как главное зло, приведшее к мировой трагедии и гибели миллионов людей. Так что кара заслуженно постигла нацистского идеолога.

Однако после суда дневник Розенберга таинственно исчез. Лишь в конце 2013 года сотрудники министерства внутренней безопасности США обнаружили дневник в частной коллекции. Выяснилось, что после Трибунала его незаконно присвоил американский обвинитель Кемпнер.

И оказалось, что дневник Розенберга - не просто исторический документ, а весьма актуальное чтение с очень современными для некоторых идеями и призывами. Достаточно посмотреть на грустные реалии сегодняшней Украины с ее воинственными "добробатами", антироссийской риторикой и стремлением правящей элиты зачеркнуть наше общее героическое прошлое и выкорчевать даже сам русский язык. Розенберг был бы горд и счастлив наблюдать все это, если бы петля правосудия не оборвала по приговору Нюрнбергского трибунала его позорную жизнь.

А что касается уроков Нюрнбергского трибунала, они остаются надежным Бастионом, оберегающим мир от возрождения коричневой нацистской чумы.

Александр Звягинцев, сенатор Международной ассоциации прокуроров, заслуженный юрист РФ