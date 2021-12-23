Распоряжение губернатора Курской области от 21 декабря 2021 года № 438-рг "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

1. Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг, от 21.10.2021 № 345-рг, от 25.10.2021 № 349-рг, от 28.10.2021 № 358-рг, от 03.11.2021 № 368-рг, от 10.11.2021 № 371-рг, от 15.11.2021 № 380-рг, от 17.11.2021 № 383-рг, от 24.11.2021 № 400-рг от 02.12.2021 № 411-рг, от 07.12.2021 № 417-рг, от 10.12.2021 № 419-рг) следующие изменения:

1) подпункт 2.5 пункта 2 исключить;

2) пункт 41 дополнить абзацем шестым следующего содержания: "косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, по предварительной записи;";

3) подпункт 16.1 пункта 16 дополнить абзацами двадцать первым - двадцать шестым следующего содержания:

"с 22 декабря 2021 года проведения культурно-массовых мероприятий в учреждениях культуры (за исключением дискотек) с заполняемостью залов не более 50% с допуском участников и сотрудников организаций, оказывающих указанные услуги, при условии:

предъявления действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо факт перенесения ими новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и истечения с даты их выздоровления не более шести календарных месяцев;

либо предъявления сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (справки медицинской организации) на бумажном носителе, подтверждающего получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

либо предъявления справки медицинской организации, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

либо предъявления действующего QR-кода в бумажном или электронном виде, полученного в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Курской области, на основании справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, и документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС;

либо предъявления справки медицинской организации единого образца, подтверждающей наличие медицинских противопоказаний к получению вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации.";

4) в пункте 17:

в абзаце втором подпункта 17.1 цифры "500" заменить цифрами "1000";

в подпункте 17.2 цифры "25" заменить цифрами "50";

5) абзац восьмой пункта 18 изложить в следующей редакции:

"Услуги по оплате дополнительного оплачиваемого отпуска гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф, по предоставлению дополнительного вознаграждения за выслугу лет работникам организаций, независимо от организационно-правовой формы, расположенных на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, по печати на бумажном носителе сертификата о профилактических прививках против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и (или) перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), и по регистрации в федеральной государственной информационной системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" оказываются в многофункциональных центрах без предварительной записи.".

2. Распоряжение вступает в силу с 21 декабря 2021 года, за исключением подпунктов 1-3 пункта 1, которые вступают в силу с 22 декабря 2021 года, подпункта 5 пункта 1, который вступает в силу с 23 декабря 2021 года.

И.о. Губернатора Курской области А.Б.Смирнов







