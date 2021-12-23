Постановление правительства Ленинградской области от 23 декабря 2021 года № 854 "О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области"

Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:

в пунктах 1.2.7, 1.3.7, 1.11, 1.19.2, 1.19.3, 1.19.5, 1.20, 1.21, 1.24, 1.26, 1.27, 1.33, 1.34.1, 1.35 - 1.37, 1.39 слова "шести месяцев" заменить словами "12 месяцев";

в пункте 1.40 слова "шести месяцев" заменить словами "12 месяцев", слова "шести календарных месяцев" заменить словами "12 календарных месяцев";

в приложении 1 (Перечень видов плановой помощи в медицинских организациях, находящихся на территории муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) по тексту слова "шести месяцев" заменить словами "12 месяцев";

в приложении 2 (Перечень сфер деятельности, муниципальных образований, входящих в состав зон, в зависимости от нахождения в которых устанавливаются ограничения деятельности хозяйствующего субъекта, организации) в строках 27 и 28 слова "шести месяцев" заменить словами "12 месяцев";

в приложении 4 (Паспорт коллективного иммунитета к COVID-19) слова "шести месяцев" заменить словами "12 месяцев".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

Губернатор Ленинградской области А.Дрозденко







