Постановление губернатора Московской области от 23 декабря 2021 года № 490-ПГ "О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Московской области, регулирующие меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области"

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области и реализации постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 23.07.2020 № 344-ПГ, от 01.08.2020 № 353-ПГ, от 06.08.2020 № 354-ПГ, от 20.08.2020 № 374-ПГ, от 18.09.2020 № 414-ПГ, от 25.09.2020 № 420-ПГ, от 01.10.2020 № 429-ПГ, от 07.10.2020 № 439-ПГ, от 15.10.2020 № 455-ПГ, от 19.10.2020 № 463-ПГ, от 31.10.2020 № 485-ПГ, от 06.11.2020 № 496-ПГ, от 09.11.2020 № 502-ПГ, от 20.11.2020 № 518-ПГ, от 26.11.2020 № 530-ПГ, от 11.12.2020 № 558-ПГ, от 12.01.2021 № 1-ПГ, от 21.01.2021 № 16-ПГ, от 08.02.2021 № 33-ПГ, от 12.03.2021 № 67-ПГ, от 25.05.2021 № 138-ПГ, от 13.06.2021 № 178-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ, от 26.10.2021 № 393-ПГ) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 дополнить словами ", если иные сроки не предусмотрены постановлением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача Российской Федерации";

2) в абзаце первом пункта 51 слово "имеющих" заменить слово "имеющим";

3) в пункте 19:

абзац третий подпункта 1 дополнить словами ", если иные сроки не предусмотрены постановлением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - главного государственного санитарного врача Российской Федерации";

в подпункте 2 слова "не менее чем за три календарных дня" заменить словами "не менее чем за два календарных дня".

2. Внести в постановление Губернатора Московской области от 13.06.2021 № 178-ПГ "О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской области от 16.06.2021 № 184-ПГ, от 16.06.2021 № 188-ПГ, от 23.06.2021 № 199-ПГ, от 26.06.2021 № 210-ПГ, от 28.06.2021 № 213-ПГ, от 16.07.2021 № 237-ПГ, от 26.08.2021 № 297-ПГ, от 07.09.2021 № 311-ПГ, от 12.10.2021 № 377-ПГ, от 21.10.2021 № 387-ПГ) следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 15 слова "не более 6 (шести) календарных месяцев" заменить словами "не более 12 (двенадцати) календарных месяцев".

3. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете "Ежедневные новости. Подмосковье", "Информационном вестнике Правительства Московской области", размещение (опубликование) на Интернет-портале Правительства Московской области и на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого Вице-губернатора Московской области - Председателя Правительства Московской области Габдрахманова И.Н.

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьев







