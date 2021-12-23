Закон Пензенской области от 22 декабря 2021 года № 3777-ЗПО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Пензенской области 20 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пензенской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 18 554 532,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 18 554 532,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 19 567 506,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 722 502,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 19 567 506,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 20 722 502,7 тыс. рублей.

Статья 2. Объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить объем поступлений в бюджет Фонда по видам доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) объем налоговых и неналоговых доходов согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) объем безвозмездных поступлений согласно приложению 2 к настоящему Закону, из них объем межбюджетных трансфертов в 2022 году - в сумме 18 502 294,1 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 19 515 267,9 тыс. рублей и в 2024 году - в сумме 20 670 264,2 тыс. рублей.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Нормированный страховой запас

Утвердить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на 2022 год в сумме 1 498 428,5 тыс. рублей, на 2023 год - 1 561 324,4 тыс. рублей, на 2024 год - 1 633 031,5 тыс. рублей.

Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 5. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года.

2. Установить норматив расходов на ведение дела для страховых медицинских организаций в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Пензенской области О.В.Мельниченко







