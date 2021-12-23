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23.12.2021 13:44
Рубрика: Власть

Путин призвал молодежь "не заболевать" интернетом

Текст: Кира Латухина
Люди не должны уходить и жить в виртуальной реальности, это ведет к деградации. Нужно создавать контент в интернете, который шел бы на пользу, заявил президент на ежегодной пресс-конференции.

"Человечество всегда развивается и дети всегда лучше и умнее своих родителей - это очевидный факт, потому что идет накопление информации, способы передачи улучшаются, а от этого и креативные способности человека становятся все выше и выше. Он не только бегает быстрее и прыгает выше, но еще и думает интереснее и креативнее", - подчеркнул Владимир Путин. "Мы стремимся внедрить широкополосный Интернет по всей стране", - напомнил он.

Фото: Михаил Синицын/РГ
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"Вопрос в том, чтобы создавался такой контент, который бы шел на пользу, чтобы молодые люди не заболевали этим интернетом, не подменяли реальную жизнь только сидением в Сети с утра до ночи, чтобы движение было какое-то, чтобы жизнь была полноценной, чтобы спортом занимались, и музеи посещали, и в театрах бывали", - продолжил президент.

"Сети должны дополнять реальную жизнь, а не вести к тому, чтобы люди уходили в виртуальную жизнь и жили только в ней - вот это тогда ведет к деградации", - считает Путин. Но для этого и существуют представительные органы власти, парламент, общественные организации, некоммерческие структуры, которые в диалоге должны выработать определенные правила поведения, заключил он.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.

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