23 декабря в столице температура не опустится ниже -15 градусов

В столичном регионе постепенно начинает теплеть. Так, в утренние часы термометры показывали уже -15. А днем потеплеет еще на 2-3 градуса. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в четверг столичный регион будет находиться на северо-восточной периферии антициклона.

"Осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит -12..-10 градусов, по области -15..-10. Ветер западного направления 5-10 м/с, - сообщила "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Атмосферное давление вблизи нормы, содержание кислорода в воздухе комфортное. Лишь среднесуточная температура воздуха останется на 7-8 градусов ниже нормы. Но будет ощущаться после сильных морозов за -20 небольшое потепление в воздухе. К пятнице температура опустится до -10. А к воскресенью до -4 в дневное время".