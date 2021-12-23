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23.12.2021 08:07
Рубрика: Власть

Московские водохранилища перешли на зимний режим работы

Текст: Ирина Огилько
Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров, - подчеркнул он. - В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы".

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Как отметил заммэра, для будущего прохождения половодья специалисты создали дополнительные свободные емкости. Поэтому все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, пополнят запасы водохранилищ и исключат подтопление внепойменных участков. Сейчас работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса.

Напомним, что всю зиму сотрудники гидроузлов проводят снегомерные съемки. Они нужны, чтобы спрогнозировать масштаб будущего половодья.

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