Московские водохранилища перешли на зимний режим работы

Водохранилища, обеспечивающие Москву водой, переведены на зимний режим работы. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"На водосборной территории в Московской, Смоленской и Тверской областях сформировался устойчивый снежный покров, - подчеркнул он. - В связи с этим 15 водохранилищ Москворецкой и Волжской водной системы, обеспечивающие столицу водой, переведены на зимний режим работы".

Как отметил заммэра, для будущего прохождения половодья специалисты создали дополнительные свободные емкости. Поэтому все талые воды с водосборных территорий, общая площадь которых составляет 50 тысяч квадратных километров, пополнят запасы водохранилищ и исключат подтопление внепойменных участков. Сейчас работа гидротехнических сооружений гарантирует сбалансированный приток и расход ресурса.

Напомним, что всю зиму сотрудники гидроузлов проводят снегомерные съемки. Они нужны, чтобы спрогнозировать масштаб будущего половодья.