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23.12.2021 08:43
Рубрика: Регионы

Рафик Загрутдинов: В 2023 году закончится реконструкция четырех развязок на МКАД

Текст: Любовь Проценко
Четыре развязки на МКАД будут окончательно реконструированы в 2023 году. Об этом сообщил в интервью "РГ" руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Он рассказал, что устаревшие развязки клеверного типа заменяются на более безопасные направленные съезды на пересечениях с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицах Липецкой и Верхние поля. Все они должны быть обновлены в 2023 году.

Рафик Загрутдинов: Строительство в Москве трех хорд и рокады планируется завершить в 2023 году

"Пропускная способность каждой развязки после реконструкции увеличивается до 30 процентов, - напомнил глава департамента. - Главный результат - это то, что Кольцевая магистраль за последние годы все больше возвращается к прежней своей функции - снова становится городской, московской дорогой. Транзит же уходит на ЦКАД.

(Полностью интервью будет опубликовано в одном из ближайших номеров "РГ").