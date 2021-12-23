Рафик Загрутдинов: В Зябликово построят в 2023 году ФОК с бассейном

Руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном появится в Зябликово на перекрестке Шипиловской улицы и Орехового проезда. Уже завершено проектирование и выдано разрешение на строительство ФОК.

Общая площадь четырехэтажного комплекса - более 4 тыс. квадратных метров. Два бассейна - для взрослых размером 25х16 метров и для детей поменьше - 10х6 метров. Кроме того, будет тренажерный зал, буфет, медицинский блок, служебно-бытовые и административные помещения для персонала.

"Как ранее отмечал мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, мы увеличили количество спортивных объектов в Москве более чем в два раза. Строительство спортивных объектов позволило более чем вдвое повысить число жителей города, занимающихся спортом", - отметил Загрутдинов.