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23.12.2021 11:15
Рубрика: Русское оружие

В России построили завод боевых беспилотников

Текст: Антон Валагин
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Компания "Кронштадт" завершила строительство в Дубне предприятия по серийному выпуску крупных беспилотников самолетного и вертолетного типов. Площадь завода более 50 гектаров, построили его за восемь месяцев.

Фото: Алексей Моисеев
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Это первый авиазавод, созданные в постсоветской России, отметили в компании. В нем три цеха: изготовления деталей и оснастки из композитов с малярным участком, агрегатной и окончательной сборки. Промплощадка новому предприятию досталась от входящего в группу "Кронштадт" местного машиностроительного завода, несколько его цехов: механосборочный, гальванический, столярный, - будут работать на оба производства.

Новый завод создаст в Дубне более 1500 рабочих мест, сборка первых дронов начнется до конца года.

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