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23.12.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

Чукотского коммерсанта осудили за "экономию" 14 млн руб при посыпке льда

Текст: Дина Непомнящая

Анадырский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно генерального директора местной коммерческой организации за мошенничество в крупном размере (части 3 и 4 статьи 159 УК РФ).

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Согласно материалами дела, мужчина руководил фирмой, занимавшейся посыпкой городских дорог во время гололеда. С 2017 по 2019 год, исполняя муниципальные контракты по этим работам, он использовал вместо оптимального для районов Крайнего Севера щебня мелкой фракции более дешевый материал - щебеночно-гравийно-песчаную смесь крупной фракции.

"Ущерб от противоправной деятельности злоумышленника превысил 14 миллионов рублей", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Чукотки.

Суд признал вину. Помимо условного срока заключения, коммерсанту был назначен испытательный срок в четыре года с лишением права заниматься организационно-распорядительной и административно-хозяйственной работой в коммерческих организациях сроком на два года. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о взыскании с осужденного имущественного ущерба, причиненного в результате преступления. Приговор не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО

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